Una madre en el UK llena el árbol de Navidad con regalos

Esta fotografía se hizo viral el año pasado donde los regalos cubrían el árbol de Navidad.

Emma Tapping, la madre de tres niños puso otra imagen de este año.

Tapping puso en la página del Facebook.

“Nunca me voy a sentir mal por darle a mis hijos una Navidad feliz. MUCHOS regalos, MUCHA comida, MUCHO tiempo con la familia, y MUCHO amor. Si no te gusta. ¡No me importa!”

Tapping gasto 1, 500 euros ( $3,000 EE.UU) en 350 regalos este ano. Les compro 96 regalos para cada niño. Su imagen es compartida por todo el mundo.

