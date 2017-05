Lugares donde puedes reciclar tu árbol de Navidad en Tucson

Residentes del sur de Arizona quien tiene arboles naturales de Navidad, pueden reciclarlos gracias al programa “ TreeCycle’.

El programa comenzó el lunes 26 de diciembre hasta el domingo 15 de enero.

Para reciclar el árbol tienes que removerle todas las decoraciones.

La cuidad dijo que solo recogerán árboles y no otras cosas.

Si tienes preguntas marca al 520-791-5000

Lugares donde llevarlos

• Oro Valley Lot: 660 W. Naranja Drive, between First Ave and La Canada Drive, Oro Valley.

• Rillito Race Track: 4502 N. 1st Ave., east parking lot.

• Udall Park: 7200 E. Tanque Verde Road, south of ball fields.

• Golf Links Sports Park: 2330 S. Craycroft Rd.

• Tucson Rodeo Grounds: 200 E. Irvington Rd.

• Los Reales Landfill: 5300 E. Los Reales Road.

• Silverbell Site: 3101 N. Silverbell Road.

• Purple Heart Park: 9898 E. Rita Road.

• Randolph Golf Course: 600 S. Alvernon Way

