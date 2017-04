Fanáticos hacen una estrella a Carrie Fisher en el paseo de la fama en Hollywood

La estrella de Hollywood Carrie Fisher no tiene una estrella en el “Hollywood Walk of Fame’ , pero un fanático de ella hicieron una después que muriera.

Una estrella que no tenía nada cerca de Grauman Chinese Theatre le hicieron tributo.

La estrella decía una frase de la película Star que ella participo “ May the forcé be with to. “Los Comercios de Hollywood dijeron que planean dejar la estrella por unos días.

Prince y otras celebridades que murieron en el 2016, no tiene una estrella. Pero los fanáticos hicieron lo mismo por él cuando murió en abril.

Copyright 2016 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los