La Corte Suprema de Arizona rechaza bloquear el incremento del salario mínimo

La Corte Suprema de Arizona se negó bloquear el salario mínimo ya que los votantes lo aprobaron.

La corte rechazo el jueves un intento de bloquear el incremento del salario y el caso se verá en otra corte.

La preposición 206 fue aprobada por el 58 por ciento de los votantes en noviembre. Incremento delo salario mínimo de $8.05 la hora a $10 la hora desde el 1 de enero y $12 en el 2020.

El ‘Arizona Chamber of Commerce dijo que no saben cuánto va hacer el costo en el estado y todavía no se sabe sobre los días de enfermo para los empleados.

El Republicano Gov. Doug Ducey y él líder de GOP le pidió a las cortes que lo bloquearan.

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/

Copyright 2016 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los