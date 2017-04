Estaciones de televisión, estaciones de radio pondrán al aire el documental de abuso de medicamento recetado

Hace dos años, los estudiantes de la Universidad de Arizona (ASU) produjeron un documental del peligro de la heroína, que fue visto por uno millón de televidentes. Y también ganó varios honores , incluyendo un Emmy y Alfed I. duPont- Columbia University.

Los estudiantes de ASU de las escuelas de Periodismo Walter Cronkite y Comunicación tiene más del reporte sobre el abuso de las drogas recetadas. El documental estará en casi todas las estaciones de Arizona en inglés y español el 10 de enero.

Más de 100 estudiantes están trabajando con “Hooked RX: From Prescription to Addiction, “ un comercial de 30- minutos que estaciones de Phoenix, Tucson, y Yuma, y 97 estaciones de radio . Saldrá al aire a las 6:30 p.m. en varias estaciones, incluyendo KOLD 13.

“En el documental ‘Hooked’ se dan cuenta que la crisis de heroína fue resultado de abuso de medicamento recetado, “dijo Christopher Callahan el Dean de Escuela Cronkite y Arizona PBS.

“Tú, un familiar, tu querido, tu hijo y hasta los abuelos podría caer en este tipo de adicción, “dijo Petchel. “Estamos viendo adictos que tiene 13 años hasta 40/50 años, cuando su adicción comenzó con un problema de dolor o herida. Esto es claramente una situación de muerte o vida.”

