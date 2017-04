El Mayor anuncia un programa que le enseñara a los estudiantes sobre arte, historia y ciencias

El Mayor de Tucson Jonathan Rothchild introdujo el Programa” Great Start’ en una conferencia en el City Hall.

El concepto del programa es enseñarles a los estudiantes sobre el arte, la historia y ciencias fuera de clase. Boletos, cupones y más fueron donados a organizaciones sin fines de lucro.

“Esto subraya que si hay recursos en la comunidad, “dijo el Dr. H.T.Sanchez de Tucson Unified School Distracto. “Los libros solo pueden enseñar hasta un punto.”

De acuerdo con la oficina del mayor, cada zona del distrito de las escuelas ha usado maneras para este tipo de programas y que las personas tengan una oportunidad.

Cuando le preguntaron de las necesidades del programa, Rothschild dijo que es porque no las escuelas no reciben fondos.

“Varios de los programas era ofrecidos como clases. Yo sé que cuando estaba joven tenías que tomas las materias de arte y música. Ya no es tan fácil, “dijo él.

Boletos y cupones se dieron a varios distritos que estuvieron en la conferencia. Los que están participando en el ‘Great Start Program’ son de TUSD, Distrito de Sunnyside, Distrito Amphitheater, Distrito Flowing Wells, y Distrito de Vail.

Las organizaciones participando son rizona Historical Society, Children's Museum Tucson, Jewish History Museum y Holocaust History Center, MOCA, Reid Park Zoo, Tucson Museum of Art, Tucson Symphony Orchestra, y University of Arizona Museum of Art.

De acuerdo con la oficina de mayor, esperan que los boletos y cupones les duren hasta lo último del semestre.

