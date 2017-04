Madre de luto esta lista para ayudar a construir el muro de Trump

Una inmigrante de ‘Hungary’ dijo que está dispuesta a excavar, aunque este a 100 grados para construir el muro del presidente.

La emoción no es alimentada por odio, si no por amor a su hijo que fue asesinado por un indocumentado hace 15 años, Agnes Gibboney dice. Celebrará el cumpleaños de su hijo llevándole una vela y pastel a su tumba. Él no fue asesinado por un miembro de una ganga en el país ilegalmente, Gibboney dice.

Gibboney estuvo presente en la inauguración del presidente Trump y apoya las ideas del presidente a cerca de la seguridad de la garita fronteriza, incluyendo el muro. “Tengo 62 años de edad, denme una pala y pónganme a excavar,” ella dice.

Ella apoya la inmigración legamente, y dice que le tomo a su familia 13 años para entrar a América legalmente.

Y para las personas que están en contra de asegurar la frontera, ella dice que deberían tratar de imaginar a uno de sus hijos 6 pies bajo tierra.

