Según un portavoz dice que el ex Presidente George H.W. Bush ha sido liberado del hospital el lunes.

Bush de 92 años de edad ha estado en el Hospital en Houston por pulmonía desde el 14 de enero.

Según Jim McGrath, "Está agradecido por las oraciones de muchos y los buenos mensajes que recibió durante su estancia.”

Su esposa, Barbara Bush, también estuvo en el mismo hospital.

Debido a su enfermedad, Bush no pudo atender la inauguración del Presidente Donald Trump. Bush fue el único ex presidente que no estuvo presente el 20 de enero.

En una carta escribido el 10 de enero para el presdiente Donald Trump, el ex Presidente Bush expresó sus sentimientos por no atender el evento.

"Mi médico me dijo que si me siento a fuera en la inauguración en enero, me pondrá más enfermo. Mismo para Barbara. Así que supongo que estamos atrapados en Texas,” dice la carta que escribió Bush.

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/

Copyright 2016 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.