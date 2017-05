Rillito Park Racetrack les da la bienvenida a sus competidores para sus carreras del invierno.

Los caballos han regresado para su entrenamiento para las carreras del Rillito Park Racetrack del Condado Pima.Docenas de caballos han estado en la pista para sesiones de entrenamiento por la mañana del jueves 2 de febrero, y continuo hasta las 11 a.m.

Los jinetes describen la condición de la pista como “buenísima para correr.”

Las carreras inician el 11 de febrero gracias a una nueva extensión de cinco años que le otorga a Tucson el permiso de tener carreras hasta el año 2021.

También habido conflicto con entusiastas de las carreras y el futbol soccer por el control del parque. El condado anuncio el 2006 la demolición a la pista de carreras para construir 18 campos de futbol.

Esos planes se pusieron en una pausa en la Gran Recesión, ya que durante esos años el condado no tenía el millón de dólares requeridos para destruir la pista.

Las carreras de caballos pudieron haber continuado en el territorio de la feria del Condado Pima, donde estaban planeadas para relocalización.

Pero los fanáticos de las carreras no querían que esta pista se trasladara del área centralizada de la (First Avenue) y (River Road). “Esta es mi pasión y mi corazón, yo eh estado aquí por 20 años.” Dijo Sandy Johnston, quien es jinete de uno de los caballos principales para asegurar el bienestar de los jinetes y sus caballos antes de correr competitivamente. “Amo lo que hago porque puedo montar a caballo, pero no tengo que ganar.”

Para otros, como el dueño David Kern, el regresar a su hogar después de una temporada de carreras; él puede alimentar, entrenar y montar a sus 10 caballos sin problema.

“Eh estado viniendo a este lugar desde que tenía 16 años,” dijo Kern. “Solía montar con Bobnby Baffert,” quien entreno al ganador de la Triple Crown el 2015, American Pharaoh.

No solo se le hace un hogar esta pista, pero también una buena extensión para sus trabajadores.

“Tengo a cinco personas que trabajan conmigo,” dijo Kern. “Son personas que normalmente no tendrían nada más que hacer.”

Para el jinete Jesús “Tony” Osuna, quien ha sido el jinete principal en Rillito Park en tres de sus cinco temporadas, ha sido un gran alivio. Aunque Osuna monta caballo alrededor del país, nada le gana su hogar. “Este es mi hogar aquí. Aquí es donde fue mi primera carrera. Esto es todo para mí.”

Para la Fundación de Rillito Park, la extensión de cinco años también quiere decir que recibe un millón de dólares como obsequio para arreglar las viejas instalaciones.

