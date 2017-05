Familia de Texas encuentra serpiente en su baño, 24 en total

Una familia de ‘Taylor County encontró una serpiente de cascabel en su baño la semana pasada.

“La semana pasada recibimos una llamada de una familia en el condado de Jones que tenían una serpiente de cascabel en su baño. ¡Si, en su baño!” escribió ‘Big Country Snake Removal’ en su cuenta de Facebook.

Según el informe, por primera vez en muchos años la familia había visto una serpiente en su propiedad.

Al llegar, la compañía removió un total de 19 serpientes adultas y 5 bebés.

La compañía escribió que las serpientes son “discretas” y que es mucho fácil para ellas camuflar.

“Solo porque no las veas no significa que no estén ahí,” ellos escribieron.

Copyright 2016 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.