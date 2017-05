Lady Gaga dice que el show de medio tiempo del Super Bowl es para todos

Lady Gaga dice que espera con ansias su show de medio tiempo en el Super Bowl para celebrar la “inclusión” y el “espíritu de igualdad” para estos tiempos de esta división nacional.

Lady Gaga comento en una conferencia de prensa, “Este espectáculo es para todos. Yo quiero, más que nada, crear un momento que todos puedan ver y que nadie jamás pueda olvidar.”

Gaga no revelo que canción cantara, cuantos atuendos usara o los detalles del escenario, pero ha prometido que será un show “tremendamente atlético” y no aparecerá en su vestido de carne de res.

“Todo será lindo e increíble,” dijo Gaga. “Yo no me preocuparía de eso.”

La cantante de 30 años, quien cantó el himno nacional en el último Super Bowl, fue también nominada por la mejor canción original en los Oscares el año pasado y gano un Golden Globe por su papel en la serie de FX “American Horro Story”.

“Esencialmente, esa niña que no pudo sentarse en la mesa de los niños buena-onda y la niña que sus padres no quisieron en casa porque no podían aceptar quien era. Esa niña tendrá 13 minutos en el escenario.” Dijo Gaga.

El espectáculo será acompañado con Tony Bennet, quien llamo a Lady Gaga “un hombre tremendamente sabio” Gaga y Bennet, de 90 años de edad, grabaron un dueto en el 2014, “Cheek to Cheek”, que ganó un Grammy- el sexto para Gaga.

También, junto a Gaga el cast original del hit musical de Broadway, ganador del Tony, “Hamilton”, cantara “America the Beautiful” durante las festividades antes del juego. Y antes de comenzar Luke Bryan cantara el himno nacional.

