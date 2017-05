Empleada de una guardería amamanta a un bebé y se enferma

Una madre esta furiosas después que una empleada amamantara a su hijo sin permiso, en la guardería donde las dos mujeres trabajan.

La cámara de video muestra dentro del Centro de la guardería Carrboro con la empleada y bebé. En la cámara se puede ver a la mujer ajustándose la blusa y poniendo al bebé en su pecho.

“Mi bebé no podía decir, no hagas eso. No se puede defender, “dijo Oxendine.

“Ella dijo que ella tenía un bebé de dos meses y que si quería que amantar a mi hijo, dijo ella. “Y yo dije No, eso es asqueroso. No hacemos eso aquí.”

Enojada y molesta veo el video cuando dejo el cuarto.

El hijo de Oxendine nació prematuro y es intolerante a la lactosa y terminó en el hospital el vienes por la noche.

Oxendine dijo que la mujer fue despedida, pero quiere que enfrente cargos.

La policía está investigando el caso.

