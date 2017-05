Un tercio de Americanos no saben que Obamacare y ACA con la misma ley

Un tercio de americanos no saben que Obamacare y Affordable Care Act son la misma cosa, según un estudio hecho por Morning Consult.

Confusión en los dos nombres para la misma ley no ha sido una gran sorpresa. Esto es ahora una medida más seria ya que Donald Tump y Republicanos en el Congreso quieren deshacerse de esta legislatura.

Según el estudio de Morning Consult, que fue publicado por el New York Times, 35 por ciento de las personas no sabían que ambos nombres pertenecían a la misma ley. Algunos estaban seguros que eran dos leyes muy diferentes (17%). Otros no estaban seguros si eran dos cosas distintas (18%).

Las personas entrevistadas en este estudio eran personas entre las edades de 18 a 29 años, y que ganan menos de $50,000 al año. Este es el mismo grupo que puede salir afectado si esta legislatura desaparece y no es remplazada.

Más de 70 porciento de Republicanos dicen que Obamacare era otro nombre para el Affordable Care Act, el partido Republicano esta en oposición de esta ley. Alrededor de 45 porciento de individuales que no sabían que Obamacare está en proposición de ser eliminado por el Congreso, y el 61 por ciento de personas entendían que Medicaid y seguranzas privadas podrían acabar si no había algún reemplazo.

Desde que fue programada en el 2010, ha tenido mala popularidad. En NBC- Wall Street Journal, monitoreo la opinión publica de esta ley desde el 2009, reporto que por la primera vez en enero más personas pensaban que Obamacare era más una “buena idea” que una “mala idea”.

‘Pew Reseach Center’ hizo un estudio después de la elección de Trump y encontró que la mayoría de americanos no favorecían a Obamacare, pero que fundamentalmente creen que el gobierno es responsable por asegurar a sus ciudadanos con seguranza médica.



La campaña electoral de Trump furiosamente prometía el deshacerse de la legislatura en sus primeros días en la Casa Blanca. Trump fue duro especialmente en el Octubre del 2016 cuando los Premiums de Obamacare subirían impuestos de hasta 116 por ciento en algunos estados.

Desde que tomo la Casa Blanca, Trump aún no ha puesto en acción una orden para acabar con la legislatura de Obama. Trump también ha dicho que partes de Obamacara se mantendrán intactas.

