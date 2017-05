Trump considera usar la Guardia Nacional para deportación masiva

Director del ‘Department of Homeland Security’ dijo que la administración de Trump tiene una propuesta para movilizar tropas de ‘National Guard’ para detener a personas indocumentadas en EEUU que nunca fue tomada en serio.

La Associated Press reporto que un director dijo que la propuesta fue una repentina. Empleados del DHS le comentaron a AP que esto se volvió una discusión recientemente la semana pasada.

Associated Press obtuvo una copia de una propuesta de 11 páginas que ordena usar más de 100,000 tropas. Este intento se estrechara hasta el norte de Portland, OR, y hasta el este de New Orleans.

Secretario de Prensa de la Casa Blanca Sean Spicer dijo por Twitter que este reporte por Associated Press “no es cierto.”

Cuatro estados que comparten la frontera con México: Arizona, California, Nuevo México, y Texas están incluidos en esta propuesta. Esto incluye a personas en Arkansas, Colorado, Louisiana, Nevada, Oklahoma, Oregon y Utah. Casi la mitad de los estimados 11 millones de indocumentados viven en esos 11 estados, según datos del Census.

Tropas de ‘National Guard’ han asistido con inmigrantes cerca de la frontera pero nunca han sido usados en el norte de Oregon como dice en la propuesta, dijo Associated Press.

La propuesta fue escrita por el secretario de ‘Homeland Security’ John Kelly y enviado a los ejecutivos de ‘U.S. Immigration,’ ‘Customs Enforcement,’ y ‘U.S. Customs and Border Protection.’ Gobernadores de los 11 estados elegirán si quieren que sus tropas participen.

Associated Press reporto que la propuesta fue enviada como direcciones para la orden ejecutiva contra inmigración y protección de la frontera que el Presidente Donald Trump firmo.

En una publicación de Facebook, Representativo Demócrata de Texas, Julian Castro, dijo que esta propuesta es “perturbadora para decir poco.”

Copyright 2017 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.