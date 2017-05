Ciudad de Tucson está considerando permitir a personas sin hogar acampar durante la noche

(Fotografía Por: Tucson News Now)

El consejo municipal de la ciudad de Tucson discutirá la posibilidad de darles más opciones para dormir a las personas sin hogar a través de un programa piloto basado en un programa similar en Eugene, Oregón.



Esto es en respuesta a las peticiones de los defensores de la gente sin hogar para tener opciones adicionales de las viviendas de emergencia tradicionales.

Karin Ulich, miembra del consejo, está proponiendo el programa y tiene planes de discutirlo con otros miembros durante la reunión del miércoles.



Si la propuesta se mueve hacia adelante, la ciudad le permitiría a las iglesias y empresas alojar a las personas sin hogar en cuatro a seis unidades chicos “microhouseing”, un término general para describir un coche, o estructuras como un acoplado en sus estacionamientos, que podría incluso estar en su propio vecindario.



Según funcionarios, habría reglas y limitaciones a la cantidad de gente que sería capaz de permanecer ahí, y los lugares tendrían que facilitar el acceso a baños y basureros.



Algunas personas en Tucson estuvieron de acuerdo en que algo hay que hacer para ayudar a las personas sin hogar, pero las preocupaciones de cada vecindad eran diferentes.



"Todos necesitan un lugar para dormir," dijo Larry Keller que vive en el centro de la ciudad. "Sólo es la cuestión de asegurarse de que se mantenga ordenado, no molesten a los vecinos, el ruido y solo asegurándose de que no salga de fuera de control,” dijo.

Kay Federoff también vive cerca del centro.

"No me molesta vivir en seguida de él," ella dijo. "Los considero realmente inofensivos y me preocupo por ellos. Prefiero que estuvieran en un lugar donde podían conseguir algún sueño sin tener que ser asaltados o robados o golpeados.”

Según la propuesta, el programa piloto no le costara a la ciudad ningún compromiso financiero.

