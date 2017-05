La Casa Blanca contra la legalización de marihuana

El Departamento de Justicia establecerá una ley en contra de la marihuana recreacional, orador de la Casa Blanca Sean Spicer, dijo el jueves que la administración de Trump busca eliminar las drogas, aunque la mayoría de americanos creen que debería ser legal.

“Yo creo que veremos más consecuencias sobre esto,” dijo Spicer respondiendo una pregunta durante una conferencia de prensa. Pero no ofreció detalles sobres estas consecuencias y que significan. El Presidente Donald Trump no se opone a la marihuana medicinal, el agrego, pero “eso es muy distinto al uso recreacional, que es algo que el Departamento de Justicia quiere investigar.”

Estados que ya han legalizado el uso de marihuana recreacional podrían no prestar atención a esto ya que pueden estar protegidos por sus derechos estatales. Un día después, la administración anuncio que el problema de uso de baños para estudiantes trans-genero era un problema que se tenía que resolver al nivel estatal y local.

Cambios también pueden suceder en las pólizas de la marihuana bajo la administración de Obama quien dijo en un discurso en el 2013 que no habría intervención en las leyes de marihuana siempre y cuando no cruzaran líneas estatales, no estuvieran al alcance de niños y los carteles de droga.

Ocho estados y Washington, D.C., han legalizado la marihuana para el uso recreacional. El Departamento de Justicia tiene varias opciones que aún no están por ser procesadas como leyes, incluyendo el demandar a estados con la idea que el legalizar la marihuana es inconstitucional. Otra opción es representación legal de los EEUU manden cartas a negocios de marihuana recreacional avisándoles que están rompiendo la ley.

Abogado general de Washington, Bob Ferguson, dijo que él y el gobernador Jay Inslee, ambos demócratas, pidieron una junta son Jeff Sessions sobre esta acción legal de la regulación de la marihuana. Ferguson guio a los estados que lucharon contra la orden ejecutiva en inmigración en corte y dijo el jueves que está preparado para defender la marihuana legal también.

“Nosotros nos resistiremos cualquier intento y así nosotros podremos proteger a los votantes de Washington,” dijo Ferguson.

“La situación actual no se puede sostener,” dijo en un comentario. “Estados que han legalizado la marihuana continúan ver un mercado negro para la droga, incrementando el número de jóvenes usándola, altos números de ventas de alcohol, y trafico interestatal, con vendedores de drogas aprovechándose de la falta de la ley en esto.”

Spicer comento que esto el mismo día que un estudio de Quinnipiac dijo que 59 por ciento de americanos creen que la marihuana debe ser legal y que 71 por ciento se oponen a una acción federal contra la mariguana.

“Es difícil imaginar que alguien quiera que la marihuana sea creada y vendida por carteles y criminales en ves que un lugar regulado, que paga sus impuestos,” dijo Mason Tvert.

El líder de la mayoría del Senado de Nevada, Aaron Ford dijo el jueves que atacar a los estados con droga recreacional sería algo que lastimaría a los estados que benefician en educación por la propuesta de la marihuana.

En el estado de Washington, ventas en tiendas de marihuana ganan casi $4.4 millones al día- con pequeña evidencia de efectos negativos en la sociedad. Eso está cerca de $1 billón en ventas hasta ahora para el año fiscal desde julio, una cantidad de $184 millones en ingresos de impuestos.

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/

Copyright 2016 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.