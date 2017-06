Padres supuestamente amarraron a hijo con tape

Un hombre y una mujer están enfrentando cargos por supuestamente amarra a su hijo de 12 años con tape y después salieron a cenar.

El niño de 12 años y su madre, Ann Kubehl fueron a la tienda, de acuerdo con una queja criminal. La madre le dijo al niño que se quedará en el vehículo. Pero él se fue a una tienda para comprar algo.

La madre le dijo a su hijo que regresará el juguete y cuando llegaron a su hogar le conto a su esposo lo que había ocurrido.

Ismael Guzman, uso tape para amarrar a su hijo, de acuerdo una queja. Supuestamente, el hombre le enrojo tape en la boca y cabeza.

Las autoridades dijeron que los padres del joven lo dejaron en el pasillo y se fueron a un restáurate, que estaba a 25 minutos.

Mientras que el joven estaba acostado en el pasillo no podía respirar, de acuerdo con un reporte.

La directora se dio cuenta de las marca que traía el joven y le marco a la policía.

“ Se lo pueden llevar, pero no me des cargos de negligencia porque me quitaran mli trabajo,” la madre le dijo al detective.

La pareja tendrá corte.

