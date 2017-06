DPS: 2 conductores en carriles equivocados fueron arrestados en ‘State Route’ 51

Dos conductores fueron detenidos después de ir en las rutas equivocadas en ‘State Route 51’ la mañana de miércoles, según el Departamento de Seguridad Publica de Arizona.

Los carriles en dirección norte de SR-51 fueron cerrados en ‘Northern Avenue’ hasta aproximadamente las 5 a.m.

El primer conductor entró a SR-51 en ‘Northern Avenue’ en 2:41, de sur a norte, según Kameron Lee del Departamento de Seguridad Publica de Arizona.

El conductor después dio una vuelta en U y siguió hacia ‘Northern Avenue’ y salió de la carretera interestatal. Un oficial ubico el vehículo y el conductor fue arrestado por presuntamente estar bajo la influencia de alcohol o drogas.

Él fue identificado como Abdullah Halamiah de 29 años de edad.

El oficial Lee dijo que Halamiah enfrenta un cargo por conducir bajo la influencia (DUI) y puede enfrentarse a más.

El segundo sujeto conducía una troca blanca. El conductor entro al carril incorecto alrededor de las 3 a.m., manejando con alta velocidad de oeste a este en ‘Loop 101 en la calle 64, dijo el oficial Lee.

Después el conducto tomo la Ruta Estatal 51 en dirección sur hacia el norte.

Un oficial de DPS detuvo al vehículo en SR-51 cerca de la calle 32 donde ocurrió un choque entre la troca y la SUV del oficial.

“Nuestro oficial pretendía interceptar al conductor que estaba en las rutas incorrectas,” dijo Lee en un correo electrónico. Cuando el conductor sospechoso se acercó a la ubicación de nuestro agente, intentó dar la vuelta al vehículo de nuestro agente, nuestro agente cambió su vehículo en sentido inverso y el vehículo equivocado pegó el vehículo de nuestro agene en el lado del pasajero causando una colisión ‘T-bone.’

Oficiales arrestaron al conductor de la troca.

Él fue identificado como Christopher Farruggio de 33 años de edad.

Farruggio enfrenta cargos de conducir bajo la influencia, asalto agravado y cargos de peligro.

La epidemia de conductores que toman rutas equivocadas es un peligro en autopistas del ‘Valley.’

“Siempre es una preocupación,” dijo el Sgt. Robert Phillips del Departamento de Seguridad Publica de Arizona. “En la mañana hay personas que van al trabajo y que acaban de despertar o también hay personas que van en camino a sus casas del trabajo y van cansados, tratando de llegar a sus hogares y trabajos, siempre hay que estar alerta de lo que ocurre en las carreteras.”

Investigadores creen que los dos incidentes del miércoles no están relacionados.

"No sabemos cuáles eran sus intenciones y sabes que es como una bala de velocidad que baja por la carretera, así que tenemos que conseguir que se detenga para el público automovilístico aquí porque no lo saben", dijo el sargento Phillips. "Podemos poner las placas de firmas y todo, pero no son conscientes de ello por lo que tenemos nuestra diligencia para conseguir detenerlo.”

Nadie fue herido.

La troca estaba en el carril ‘HOV’ que es para vehículos que son ocupados por más de dos pasajeros.

