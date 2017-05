Policía de Oro Valley está buscando a un hombre mayor que despareció

La policía de Oro Valley está pidiendo la ayuda al público para encontrar a un hombre quien no regreso a su hogar después de estar caminando en la mañana, el primero de mayo.

Según el Departamento de Policía de Oro Valley, Roger Hoefs de 80 años de edad es gringo, tiene 5’8” de altura, pesa 170 libras, tiene ojos castaños y no tiene cabello. Roger fue visto por última vez con una camiseta azul, con pantalones deportivos cortos azules y una gorra de béisbol.

Roger camino a las 6:30 a.m. en el área de Honey Bee Canyon y Rancho Vistoso Boulevard. No tiene celular o su carretera. Roger no tiene ningunas condiciones médicas.

Si alguien tiene información sobre Roger, marcen al 911 inmediatamente.

