Un oso negro suelto en el área de Saddlebrooke

(Fotografia por Arizona Game and Fish Department)

El Departamento de Arizona Game and Fish está buscando a un pequeño oso negro, alrededor de uno y dos años de edad fue visto varias veces el jueves, 4 de mayo en el área de Saddlebrooke, según un noticiero.

“Este oso aparece perdido, y no tiene manera de regresar a su comunidad,” dice el Supervisor Regional Raul Vega de Game and Fish de Tucson, en un noticiero. “Tal vez dejo el área por la noche. Pero el público tiene que contactarnos de inmediato al 623-236-7201 si lo ven. También, tienen que alejarse del oso, aunque es joven es feroz, y no lo alimenten.”

El oso pesa, entre 75 a 100 libras, fue visto por primera vez alrededor de las 8:32 a.m. jueves en el campo de golf de Saddlebrooke, fue después visto en una residencial cerca del campo, y fue visto cerca de un patio.

Según el noticiero, el oso fue visto por ultimo a las 3:30 p.m. el jueves cerca del campo de golf.

Trabajadores continuaron a monitorear el área estos días. Todo el que vea al oso por favor marcar al (623) 236-7201.

