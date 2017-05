Lo que necesita saber antes de asistir la graduación de la Universidad de Arizona

(Fotografía Por: Tucson News Now)

El viernes, 12 de mayo, es el día de graduación de 4,000 alumnos ‘Wildcats’ de la Universidad de Arizona.

Los funcionarios de la universidad esperan unas 40,000 personas en la ceremonia.

El evento principal está programado para 7:30 p.m. en el estadio de Arizona. Las puertas se abrirán a las 5:30 p.m., pero habrá graduaciones pequeñas sucediendo durante todo el día. Puede ver la lista completa de las ceremonias AQUÍ.

Personal de la UA recomienda que lleguen temprano.

Los asistentes pueden estacionarse en cualquier estacionamiento del campus gratuito. La universidad ha pedido que personal de la UA dejan el trabajo alrededor del mediodía el viernes para liberar más espacios de estacionamiento.

Hay algunos artículos que son y no son permitidos en el estadio.

Las únicas bolsas que son permitidas son las bolsas transparentes. No se permiten carteras grandes, mochilas y riñoneras. Sin embargo, seguridad permitirá un embrague que es aproximadamente el tamaño de su mano.

Estará caliente durante la ceremonia. Asientos en el lado oeste del estadio están asombrados. Usted puede traer su propia agua, pero debe ser en una botella de plástica sellada. No se admiten botellas reutilizables. Asistentes estarán a mano para regalar tazas de agua gratuitas o puede comprar agua en el estadio.

Artículos que no se permiten son los globos o cualquier cosa que puede bloquear la vista de alguien fuera del estadio. No se permitirán drones en la ceremonia y no se les permite volar sobre la ceremonia.

Pistolas o cualquier arma deba quedarse en casa, independientemente de tener un permiso.

La policía de la universidad estarán por todo el campus el viernes para control de las multitudes y para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/

Copyright 2017 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.