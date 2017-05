Un oficial regresa a trabajar después de haber sido disparado

En un video a la página de Facebook Just Be You Project, al Sargento de la Policía de Tucson Robert Carpenter hablo de su regreso a su trabajo laboral , después que tuviera una bala en su cerebro.

En noviembre del 2012, Carpenter respondió a una alarma de robo cuando fue disparado por un sospechoso.

“Tenía la sensación que alguien estaba adentro.”

El volvió a recordar “Tenía esa sensación que cualquier policía tiene, que había alguien adentro. “

Era la segunda alarma que se había encendido en el mismo edificio. El oficial llegó al lugar, pero no encontró nadie.

Mientras que Carpenter de 46 años se estaba yendo de la escena, Ricky Mendoza de 29 años le disparo atrás de la cabeza.

Los doctores de UMC Banner le salvaron la vida, pero fue una larga y difícil travesía.

Doctores removieron parte de su cerebro para darle espacio a las heridas que tenía.

Él eventualmente regreso al trabajo, pero Carpenter no había terminado.

“Después de meses de terapia, muchas visitas a los doctores y ayuda de amigos, regrese a trabajar,” dijo Carpenter. “Más meses pasaron y los convenció que si podía.”

En febrero del 2014, Mendoza fue sentenciado a 30 años de prisión por disparar.

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/

Copyright 2017 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.