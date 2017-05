Hombre ataca verbalmente a otro hombre por hablar español

Un hombre en el aeropuerto fue captado en video por hacer comentarios racistas a una persona que hablaba español.

El pasajero bilingüe Hector Torres dijo que estaba hablando con su madre por teléfono, mientras que espera subir se a su vuelo de la compañía United Airline.

Momentos después el hombre se refirió como ‘ Mike’ gritando comentarios racistas, profanidades y a un punto atacar a Torres.

“ Mike, que te hice, Mike? Hable con mi madre en su idioma. Mike, no lo puedo creer. Qué triste. Mike, ahorita me estás haciendo sentir muy orgulloso de ser eso. Muy orgulloso. Sabes por qué ¿Yo no te tratara así, “ dijo Torres.

“Eres un pedazo de (obscenidad)” dijo el hombre.

Mike, sabes que ¿Tú me haces sentir …? Increíble. Dilo una vez más …Explícame una vez más que es lo que te hice,” dijo Torres.

“Tú estás hablando (obscenidad)el estúpido español aquí mientras que todos los demás (obscenidad) Americanos hablan Inglés, “ dijo el hombre.

Cuando llegaron las autoridades, Torres decido no ponerle cargos.

El aeropuerto de Reno dijo en un reporte que están investigando el incidente.

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/

Copyright 2017 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.