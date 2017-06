Conoce sus derechos cuando se trata de mantenerse fresco en Arizona

(Fotografía Por: Tucson News Now)

Residentes del sur de Arizona dependen de aire acondicionado en los meses del verano, propietarios pueden llamar a un servicio de reparación, pero inquilinos tienen que pasar por unos obstáculos para repararlo.

El abogado James Whitehill con el despacho, Whitehill Law Offices, P.C. dice que los inquilinos deben saber que tienen derechos cuando se trata de mantenerse fresco.

La primera semana de junio trajo una advertencia de calor extremo, y Whitehill dice que la falta de aire acondicionado es una violación de seguridad y de salud.

Si su aparato no funciona, necesita actuar lo antes posible.

Whitehill sugiere que los inquilinos escriben un aviso a su propietario y explica en detalle todos los problemas que están teniendo. Deja su número de teléfono celular en caso de que necesitan comunice con usted.

Desde el día de la notificación por escrito, un propietario tiene cinco días para hacer cambios.

Whitehill dijo que hay un tiempo razonable para actuar. Si usted lleva su coche para que lo reparen, no espere que esté listo dentro de una hora, podría tomar un día.

Aún si el propietario no hace cambios, puede moverse a un lugar de alojamiento temporal (hotel o casa de un amigo), o comprar su propio acondicionador de aire.

"Si se enfrenta con un propietario que no está disponible, no habla con usted, o se no se ocupa de él entonces es necesario que entiende la ley, ‘Arizona Residential Landlord Tentant Act’ que le da opciones adicionales y estrategias que puede seguir," dijo Whitehill.

Si eso no funciona, tiene la opción de rescindir su contrato de arrendamiento.

Finalmente, debe presentar una queja con el Departamento de Salud del Condado Pima o el Departamento Vivienda de la Ciudad de Tucson.

Si usted está experimentando problemas con el aire acondicionado usted puede conseguir asesoramiento por un honorario reducido. Llama a la oficina de los abogados del Condado Pima para referencia de un abogado en (520)- 623-4624.

