Hombre de Phoenix hospitalizado con bacteria necrosante, culpa a parque acuático

Un hombre del Valle cree que estaba infectado con bacteria necrosante durante su visita a un parque acuático, ‘SplashPad.’

Jonathan Daggett ha estado en el hospital por más de una semana, y él está instando a otros que obtengan ayuda inmediatamente si tienen síntomas.

Daggett dice que visitó el SplashPad hace dos semanas y un par de días después, su muslo estaba inflamado y el área estaba roja y tierna.

Él dice que él no lo podía creer cuando escuchó las palabras "bacteria necrosante.”

Daggett tuvo que entrar al quirófano de inmediato y tuvo que someterse a diálisis.

Es imposible saber cómo y dónde Daggett fue infectado, pero los doctores dicen que la mejor manera de protegerse es tratar y cubrir sus heridas.

No estamos nombrando el parque o la ciudad donde se encuentra el SplashPad porque no hay ninguna manera de demostrar que Daggett se infectó ahí. Pero hablamos con oficiales que manejan el parque donde Jonathan había visitado y un portavoz dijo que no se recircula el agua que sale de las boquillas y que es agua limpia.

Copyright 2017 Noticias KOLD 13 via Tucson News Now. Todos los derechos reservados.