Tucson podría perder fondos federales bajo nueva ley de inmigración

El jueves, 29 de junio, congreso votará sobre dos iniciativas de inmigración.

La primera iniciativa, "No Santuario para Criminales” tiene como objetivo no entregar fondos de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional (DHS) a las ciudades santuarios que no cumplen ordenes de detención federales.

Aunque funcionarios de Tucson no consideran a la ciudad una ciudad ‘santuario,’ bajo la redacción de la ley, sería.

La ciudad de Tucson aprobó una resolución declarando que Tucson no participaría en las deportaciones masivas.

Es una posición que también apoya el Departamento de Policía de Tucson. TPD tiene una declaración de policía indicando que una persona en el país ilegalmente no será detenida si no existe ninguna sospecha de otra actividad criminal.

La Policía de Tucson, dijo que irá después de los inmigrantes ilegales que son violentos.

Congreso también votará en la “Lay Kate.”

Se nombra tras una mujer que fue asesinada por un hombre que entró ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado varias veces.

El proyecto de ley significaría sanciones más severas para personas que vuelven a entran en los Estados Unidos ilegalmente.

Mientras que ambas iniciativas se esperan ser aprobadas en la Cámara de Representes, el mismo resultado no se espera en el Senado.

