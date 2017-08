TUSD celebra primer foro para finalista del puesto de superintendente

(Foto: Tucson News Now)

El Distrito Escolar Unificado de Tucson celebró el primero de cuatro foros públicos con los finalistas para el puesto de superintendente.



El foro se llevó acabo en la escuela, Catalina High School, el lunes,14 de agosto. Decenas de personas asistieron y le hicieron preguntas a Stephen Trejo, uno de los finalistas para el puesto.



Este foro público concluye una visita de un día para Trejo. Se reunió con maestros, el consejo escolar y visitó varias escuelas.



Las preguntas se trataron de algunos temas grandes que rodean el distrito, incluyendo la orden de segregación, los estudios mexicano-americanos y su compromiso con el distrito.

Trejo habló sobre su experiencia come educador y como esa experiencia lo ayudara como superintendente.

En este momento, Trejo es el director académico de una escuela “chárter” en Gilbert, Arizona.



Trejo fue director de la escuela CE Rose K-8 de TUSD y sirvió como subdirector en la escuela Hollinger Elementary.



Dijo que su prioridad no. 1 del distrito es mejorar el rendimiento de las escuelas. Trejo también dijo que esa es la razón por qué él quiere convertirse en superintendente.



"Porque creo que puedo hacer una diferencia positiva. He estado allí. He estado donde algunos de los directores están ahora.”

Trejo dice que él ha estado en una escuela con un rendimiento bajo y muy cerca de una acción correctiva. Trejo dijo que pudieron lograr que la escuela fuera reconocida nacionalmente.

El finalista también habló de su lista de tareas si fuera contratado como superintendente de TUSD.



Habló de crear grupos de escuchas, visitar todas las escuelas y determinar que las áreas necesitan mejorar. También mencionó la reorganización del liderazgo del distrito.

