‘Sun Link’ extiende servicio nocturno los fines de semana

El tranvía de la ciudad de Tucson ‘Sun Link Streetcar’ ofrecerá horas de servicio nocturno los jueves, viernes y sábado hasta el 17 de diciembre.

Servicio del ‘Streetcar’ estará disponible durante esos tres días hasta 2:00 a.m. Horas de servicio adicionales se ofrecen debido al aumento de demanda y actividad en el campus de la Universidad de Arizona durante el semestre de otoño.

El nuevo horario no cambia el horario de atención del lunes al miércoles, que son de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y el domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Durante las vacaciones del invierno de la UA, servicio del tranvía terminará el jueves a las 10:00 p.m. y los viernes y sábados a las 12:00 a.m. El horario ampliado se ejecutará otra vez desde el 8 de enero hasta el 13 de mayo de 2018 para el semestre de primavera.



Un pase de 1 día ‘SunGO’ puede adquirirse por $4 en cualquiera de las paradas de tranvía o en línea o en cualquier punto de venta, donde también puede agregar valor o cargar un pase. Los pases de 1 día, 3 días o 30 días también están disponibles en la aplicación móvil “GoTucson Transit.” Se requiere que cada pasajero obtenga una tarjeta ‘SunGO’ o un pase, como no se acepta dinero efectivo en el tranvía. El servicio del tranvía es gratuito para los niños cinco años de edad y más jóvenes si son asistidos por pasajero pagador.



Para información adicional sobre ‘SunLink’ visita el sitio www.sunlinkstreetcar.com, para asistencia con un viaje, llame al centro de servicio al cliente al (520) 792-9222 (para las personas alteraciones del lenguaje o audición, llame al: (520) 628-1565).

