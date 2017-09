El Distrito Escolar de Tucson mantiene viva la música en sus escuelas

(Fotografía por: Tucson News Now)

El Distrito Escolar de Tucson (TUSD) está trabajando duro para asegurar que sus alumnos tengan la oportunidad de tocar instrumentos en el distrito.

Sin embargo, poner un instrumento en las manos de cada alumno no es tan fácil. El distrito pudo ahorrar miles de dólares con la ayuda de dos técnicos, quienes reparan instrumentos.

El distrito no tiene que mandar a reparar los instrumentos por que Sean Randel y Joel Dunst trabajan tiempo completo.

Ambos también reparan instrumentos que han sido donaciones.

“Tuvimos la oportunidad de proveer a una alumna con un corno francés y ella estaba muy emocionada”, dijo Randel, técnico de reparación de instrumentos de ‘TUSD.’

Los instrumentos se van a estudiantes, por ejemplo, como la de cinto grado del maestro Clark en la escuela ‘Anna Henry Elementary.’

Los estudiantes de dicha escuela están aprendiendo a tocar instrumentos como el violín y violoncelo porque la escuela está en un programa llamado ‘Opening Minds Through the Arts’ (OMA). Lo que significa que la escuela usa el arte para aprender las materias tradicionales. Este programa les da la oportunidad de hacer algo que quizás ya hayan soñado.

“Yo siempre he querido aprender a tocar el violín, pero no tenía uno en casa y en la escuela anterior no tenían ninguno”, dijo Macey Blanchard, alumna de quinto grado en ‘Henry Elementary.’

Ella dice que al principio solo quería tocar el violín para seguir los pasos de su hermana, pero ahora no cree poder dejarlo.

“Creo que siempre me voy a emocionar al levantar el violín.”

