Cuarta feria de empleos ‘Second Chance’ en ‘TCC’

La cuarta feria anual de empleos, ‘Second Chance’ se llevó acabo el miércoles, 27 de septiembre en el Centro de Convenciones de Tucson. El evento fue para personas con antecedentes penales y están teniendo dificultades para conseguir empleo.

Cerca de 40 empresas formaron parte.

“Tenemos a personas que quieren venir a trabajar y se encuentran emocionados por regresar a la comunidad”, dijo Karen King de ‘Tucson Electrical Joint Apprenticeship & Training Program.’

Daniel Gamez, nativo de Tucson, ha pasado 26 años de su vida en prisión y fue liberado hace unos meses. Por el momento, Daniel es voluntario en un centro de rehabilitación, pero está en busca de un empleo de tiempo completo. “No es como que tengo mis manos afuera y estoy esperando algo gratis. No espero eso, pero si quiero una oportunidad. Deme una oportunidad”, él dijo.

Gamez tiene la esperanza de encontrar empleo. “Esta es vida. Tengo 47 años. Yo siento que hay diferentes temporadas en las vidas de las personas. Hay buenas y hay malas. No creo en la suerte. He tomado muchas decisiones malas, pero pienso en voy en camino a las buenas decisiones que he tomado en mi vida”, él dijo.

