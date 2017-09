Experto de impuestos en Tucson, habla sobre la nueva propuesta

La nación pudo ver la nueva propuesta de impuestos por el presidente Donald Trump, por primera vez, el miércoles por la mañana.

Los expertos en impuestos dicen que podría ser el mayor cambio en la ley tributaria que el país ha visto en décadas. El plan, como es, esboza las propuestas de impuestos del presidente.

Legisladores aún tienen que reunirse e establecer el reglamento. Los expertos dicen que eso es debido a la cantidad de detalles que deben ser resueltos.

Don Hartman ha sido un contador en el área de Tucson por varios años. Él, junto con sus colegas han estado observando la propuesta de cerca.

Dijo que la para la persona promedio son pocos los tramos fiscales de impuestos y mayores deducciones estandarizadas.

Bajo este plan, los tramos pasaban de siete a tres, y posiblemente un cuarto. Don dice que significa que la gente tendrá más espacio para vagar.

La gente no tiene que preocuparse por tratar de mantenerse dentro de un rango pequeño de tasas impositivas. Hago bastante planificación para las personas que no quieren saltar a la siguiente categoría impositiva”, dijo Hartman.

En este punto, todavía no conocemos los criterios para cada tramo fiscal.

La propuesta también pide mayores deducciones estandarizadas. Doblarían a $ 12,000 para los individuos y hasta $ 24,000 para los que están casados ??y que archivan conjuntamente.

"Digamos que usted alquila, usted no tiene un hogar, usted no tiene altos costos del negocio del empleado, usted no da un todo a la caridad. En lugar de una deducción estándar de 6,200 en su declaración de impuestos si está soltero, obtiene una deducción de $ 12,000. Si estás casado, pasará de $ 12,000 a $ 24,000,” explicó Hartman.

