Se exige justica por la muerte de José Antonio Elena Rodríguez

(Fotografía por:Tucson News Now)

Hace cinco años, un tiroteo transfronterizo mató a un adolescente mexicano. Su familia, amigos y activistas se reunieron el martes por la noche para recordar al joven.

Lonnie Ray Swartz, un agente de la Patrulla Fronteriza fue procesado por un cargo de asesinato de segundo grado por la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, a quien se le disparó 10 veces. Swartz se declaró inocente del cargo en octubre de 2015.

La vigilia del martes tuvo lugar en múltiples lugares, con gente en las calles de Nogales, Arizona, seguida de una misa en una iglesia católica en México y una vigilia a la luz de las velas en la esquina de la calle donde se disparó a Elena Rodríguez.

Trajo espectadores curiosos desde lejos. Jorge Vielman, padre de un par de chicos, sintió una conexión mientras estaba de pie en la pared de la frontera en el lado estadounidense.

"Pude identificarme con mi familia, por eso los estoy apoyando, al venir aquí", dijo Vielman, quien estaba visitando a Nogales de Indiana.

Vino a ver la ceremonia después de seguir el caso.

El caso de asesinato contra el agente de la Patrulla Fronteriza acusado de matar a un adolescente mexicano en un tiroteo transfronterizo en 2012 avanzará luego de que un juez federal negó una moción para despedirlo en marzo de 2017.

El juez Ranner Collins emitió el fallo, negando la reclamación de un abogado de Swartz de que el gobierno federal no tenía jurisdicción sobre el caso.

La Patrulla Fronteriza ha dicho que Elena Rodríguez estaba entre un grupo de lanzadores de piedras que ponen en peligro la vida de los agentes.

Cinco años más tarde, la familia y los amigos todavía están haciendo frente a la pérdida.

"Afortunadamente, no han perdido la esperanza, no se han desmoralizado, son una familia unida, no siempre es así, a veces destruye a las familias, hemos visto a las familias desmoronarse después de estos disparos". dijo Richard Boren, un voluntario de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza.

La familia sigue intacta, pero busca respuestas. El juicio de Swartz se había retrasado más de cuatro veces desde el tiroteo.

"Ellos quieren ver al agente detrás de las rejas. No hay otra solución exitosa", dijo Boren.

La ACLU está ayudando a representar a la familia de Elena Rodríguez en una demanda civil contra Swartz. La ACLU dijo que este caso judicial es único en que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un agente de la Patrulla Fronteriza ha sido acusado en un tiroteo transfronterizo.

La historia está tocando incluso a gente como Vielman, mirando desde la distancia.

"Es muy poderoso ver a las familias juntas y también llorar por la justicia, y escuchar los comentarios de la gente que seguirán haciendo esta vigilia cada año".

