KOLD INVESTIGA: La obscuridad de la depresión y la batalla contra el suicidio

Cada siete horas, una persona muere por suicidio en Arizona. Dos de cada tres de esas personas sufren de depresión no diagnosticada.

El número de suicidios de jóvenes incrementa a lo largo de la nación, con la tarifa de muchachas jóvenes elevando a lo alto de 40-año.

KOLD News 13 habló con Ivona, de 19 años de edad, sobre su batalla contra la depresión. Ivona sobrevivió un atentado de suicidio y quiso compartir su historia para ayudar a otros que están pasando por lo mismo.

“Yo puedo sonreír y decir que todo está bien”, dijo Ivona. “Pero no sabes lo que está pasando por mi cabeza”.

Imagina un dolor imparable. Una guerra en tu mente que atrapa la esperanza de felicidad, sumergiendo tu cuerpo hacia la obscuridad.

“Hay algunas mañanas en las que amenazo triste y no tengo ninguna explicación de por qué estoy triste”, dijo Ivona. “Tenía como seis años. Y da miedo pensar que a esa edad yo era suicida”.

Ivona habló sobre su experiencia con depresión clínica.

“Estaba cansada de vivir”, dijo Ivona. “Me intoxique apropósito con mis medicamentos para el síndrome de déficit atencional. Fue muy mala experiencia”.

Ella dijo que condujo su decisión final para terminar su vida.

"En ese momento sentí desesperanza, que no tuve otra decisión más que eso”, dijo Ivona.

El Dr. John Leipsic es el Director Médico de los Servicios para Pacientes Adolescentes en Palo Verde Behavioral Health. También trabaja con Intermountain Centers en Tucson.

Dijo que Ivona es una de tantas personas jóvenes pasando por este peligro cotidiano de trastorno depresivo mayor.

"No hay duda de que la depresión es la principal causa de suicidio”, dijo el Dr. Leipsic. "Sobre todo el suicidio de adolescentes”.

La condición cambia los productos químicos en el cerebro, drenando la serotonina, un estabilizador principal del humor. Esto también puede causar ansiedad de inicio.

Todo esto lleva a lo que los médicos llaman "distorsión cognitiva", que impide que el cerebro piense claramente.

A medida que el cerebro adolescente se desarrolla, los jóvenes se enfrentan a un riesgo aún mayor.

"En los adolescentes, no es realmente una pelea entre la cabeza y el corazón", dijo Leipsic. "El corazón siempre gana porque en los adolescentes la parte emocional del cerebro es predominante".

El Dr. Leipsic dijo que el lóbulo frontal no se desarrolla por completo hasta que una persona llega a los 20 años. Esta parte del cerebro, situada justo detrás de la frente, regula los pensamientos racionales.

Dado que los niños y adolescentes no tienen un lóbulo frontal totalmente funcional, sus sentimientos emocionales dominan el razonamiento racional. Cuando un joven experimenta depresión, esto aumenta la probabilidad de un acto impulsivo.

"Hay una diferencia de cinco minutos entre cuando una persona decide que quiere suicidarse y cuando comienza a llevarla a cabo", dijo Leipsic. "Los adolescentes, no son capaces de ver con frecuencia, que cinco minutos. Son impulsivos y actúan en el momento".

Estrés, la genética y las experiencias de vida son todos los factores desencadenantes comunes para el trastorno depresivo mayor.

"El estado de dolor mental es tan extremo que la persona piensa que la muerte sería una liberación bienvenida o escapar de ese momento de dolor”, dijo el Dr. Leipsick.

Por cada dos homicidios en los Estados Unidos, tres personas mueren por suicidio.

En Arizona, el suicidio es la causa de muerte número uno para niños entre 10 y 14 años de edad.

La Dr. Noshene Ranjibar es Profesor Asistente y Director de Psiquiatría de la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y Clínica de Psiquiatría Integrativa de la Universidad de Arizona.

Ella dijo que la educación temprana y la conciencia pueden ayudar a los niños a manejar sus habilidades de afrontamiento.

"Mi esperanza y objetivo es que podamos obtener más entrenamiento y más habilidades construyendo en los hogares y sistemas escolares desde el principio", dijo la Dr. Ranjibar. "Esto puede incluir aspectos de la respiración, la atención plena, el movimiento, enseñándoles acerca de la nutrición. Todos los aspectos de los bloques de construcción que realmente pueden ayudarlos a sentirse más saludable y menos probable que ir por el profundo final de aislamiento y desesperanza”.

"Es realmente para normalizar las luchas humanas y enseñar a los niños a principios de cómo expresar y pedir ayuda."

Los doctores Ranjibar y Leipsic dijeron que el apoyo de amigos y familiares puede aumentar la conciencia y animar a cualquiera a buscar tratamiento.

"Podemos ver a uno de cada cinco niños que necesitan ayuda", dijo Dr. Leipsic, "pero eso significa que hay cuatro de cada cinco niños que no están recibiendo ayuda que lo necesiten. La depresión es real y si estás deprimido es importante obtener ayuda ".

Esto puede ayudar a cualquiera a luchar hacia el futuro y aferrarse a la esperanza.

"Definitivamente es algo que toma mucho tiempo para resolver y no es algo que usted puede hacer por su cuenta", dijo Ivona. "Vale la pena, vale la pena vivir. Es difícil en este momento, pero eso no significa que vaya ser duro más tarde”.

Si usted está luchando con la depresión o pensamientos de suicidio, la ayuda está disponible.

Llame a la Línea de Vida Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 o a la Línea Directa de Crisis Intermountain al 520-360-6621.

Utilice la línea de texto de crisis enviando un mensaje de texto a HOME al 741741.

Para otros consejos para ayudar en una situación de crisis, visite https://suicidepreventionlifeline.org/ o https://www.crisistextline.org/.

Para obtener ayuda en Tucson, visite el sitio web de Intermountain Centers o el sitio web de Palo Verde Behavioral Health.

La caminata "Out of the Darkness" también tendrá lugar en Tucson el sábado 14 de octubre. Esto aumentará la conciencia y los fondos para combatir la enfermedad mental y el suicidio. Para obtener más información, visite su sitio web: http://bit.ly/2i4QxdD

