El Laboratorio de Crimen del DPT prueba píldoras falsas de oxicodona, listas de compuestos encontrados

El Laboratorio de Delitos del Departamento de Policía de Tucson recientemente probó múltiples convulsiones de pastillas representadas como productos farmacéuticos legítimos que parecen ser el clorhidrato de ‘oxicodona’ de drogas.

Todas las píldoras eran pastillas ilícitas (falsas) producidas en un laboratorio clandestino y no cumplían con los estándares regulados por la FDA, según el comunicado.

La mayoría de las píldoras fueron estampadas con las marcas de identificador de pastilla "M 30" o "A 215". Ambas pastillas son de color azul claro y para el ojo sin entrenamiento se ven casi idénticos a los productos farmacéuticamente producidos.

Estos compuestos químicos adicionales se utilizan para ayudar en la unión de las sustancias durante el proceso de prensado de pastillas; y / o, para aumentar la potencia y los efectos del fármaco.

Además de contener fentanilo, los compuestos enumerados a continuación se identificaron de enero de 2017 a agosto de 2017 por el Departamento de Policía del Departamento de Policía de Tucson en comprimidos incautados.

Compuestos químicos adicionales identificados en el área de Tucson Fentanilo Convulsiones:

Acetil fentanilo: La estructura química del acetil fentanilo es muy similar al fentanilo. Los estudios sugieren que su potencia es de 5 a 15 veces a la de la heroína.

Furanyl Fentanyl: es un analgésico opioide que es un análogo del fentanilo. (Más potente que la heroína.)

U-47700 "rosa": un opioide sintético añadido para mejorar / añadir a los efectos del fentanilo. (Más potente que la morfina.)

Tramadol: un opioide sintético añadido para mejorar / añadir a los efectos del fentanilo.

para-fluoroisobutirrilfentanilo (FIBF): es un analgésico opioide que es un análogo de fentanilo. No se sabe mucho sobre este análogo en este momento.

4-anilino-N-fenetil-4-piperadina (4-ANPP): es un precursor para fabricar fentanilo y opioides relacionados.

5-metoxi-N, N-dimetiltriptamina (5-meO-DMT): es un psicodélico de la clase triptamina. Se encuentra en una amplia variedad de especies de plantas, y una sola especie de sapo psicoactivo, el sapo del Río Colorado.

Cocaína: es un fuerte estimulante del sistema nervioso central utilizado principalmente como droga recreativa.

Lidocaína: es un medicamento usado para entumecer el tejido en un área específica. También se utiliza para tratar la taquicardia ventricular y para realizar bloqueos nerviosos.

Metanfetamina: un fuerte estimulante del sistema nervioso central (SNC) que se utiliza principalmente como un fármaco recreativo y menos comúnmente como un tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la obesidad.

Diclazepam: también conocido como clorodiazepam y 2'-cloro-diazepam es una benzodiazepina y análogo funcional de diazepam. Actualmente no está aprobado para su uso como medicamento, sino que se vende como una sustancia no programada. La eficacia y la seguridad no se han probado en seres humanos.

Noramidopirina: analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE). En algunos países, este medicamento sólo puede ser aprobado para uso veterinario.

Levamisol: vendido bajo el nombre comercial Ergamisol entre otros es un medicamento usado para tratar infecciones parasitarias de gusanos. Específicamente se utiliza para la ascaridiasis y las infecciones por anquilostomas.

Dipirona (Metamizol): un analgésico no opioide, no controlado, prohibido en los Estados Unidos pero vendido en México y utilizado como agente de corte. Causa toxicidad en la sangre. (a veces se encuentra noramidopirina en lugar de dipirona, pero provienen de la misma fuente).

Noscapina: como la morfina, la noscapina viene directamente de la adormidera; sin embargo, no tiene un analgésico. Se utiliza como un supresor de la tos y se está estudiando para algunas propiedades anti-cáncer. Se compra fácilmente en línea y se utiliza como agente de corte.

Meconina: un producto de degradación / metabolito de noscapina.

Papaverina: es un fármaco antiespasmódico de alcaloide de opio, utilizado principalmente en el tratamiento del espasmo visceral, vasoespasmo (especialmente aquellos que afectan a los intestinos, el corazón o el cerebro) y ocasionalmente en el tratamiento de la disfunción eréctil.

Cafeína: estimulante del sistema nervioso central (SNC) de la clase de metil xantina. Es legal y no regulado en casi todas las partes del mundo.

Acetaminophen: forma genérica de OTC disponible "Tylenol." Usado comúnmente como agente de unión o de corte en la fabricación de estas píldoras.

Compuesto no identificado: no hay estándares de laboratorio actualmente disponibles para identificar compuestos desconocidos localizados en muestras de convulsiones. En términos sencillos, "no hay pista" de lo que es, hace o es peligroso.

La lista no significa que cada pastilla probada contenía todos estos compuestos, pero todos estos compuestos se han encontrado en las muestras tomadas al azar en el ‘TPD Crime Lab.’

Las píldoras que contienen estos compuestos se venden en las calles de Tucson y pueden costar hasta $ 30 / píldora. A menudo son llamados "Mexican Oxy" por las fuentes de la calle.

Los consumidores de estas drogas de la calle deben recordar que todas estas píldoras confiscadas han probado positivo para la droga sintética de gran alcance fentanyl. El fentanilo es una de las drogas que alimentan la "epidemia de opiáceos" que está rabiando en toda la comunidad, estado y país. Es en gran parte responsable del aumento de las muertes por sobredosis en todo el país.

La Alianza contra los Narcóticos desea recordarle a la gente que si usted o un ser querido estuviera usando cualquier droga opiácea ilícita y poderosa, considere la posibilidad de llevar la droga de sobredosis de reversión de la naloxona (Narcan).

Los farmacéuticos locales pueden ayudar a las personas a obtener este medicamento usando una orden permanente emitida por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. El ‘TPD’ también está animando a aquellos que luchan contra un trastorno por uso de sustancias, a buscar tratamiento para su dependencia de un médico, terapeuta o centro de tratamiento debidamente licenciado.

En caso de que exista una necesidad legítima de una medicación para el dolor basada en opioides, favor de obtenerla de un farmacéutico licenciado y en una farmacia en los Estados Unidos. Nunca confíe en un amigo, pariente, "fuente de la calle" o origen desconocido como proveedor de medicamentos.

Si lo hace, podría someterlo a los compuestos químicos potencialmente letales o dañinos enumerados a continuación. Es importante proteger todos los medicamentos de niños, adolescentes y otras personas a quienes no se les han recetado estos medicamentos asegurándolos adecuadamente.

Siempre siga el consejo de un profesional médico con licencia cuando tome medicamentos recetados.

Para obtener más información, comuníquese con la Alianza Contra los Narcóticos al 791-2002x826 o visite el sitio web www.CNAAZ.org

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/