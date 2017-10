Detención de sepelios a causa de problemas de certificados de defunción

(Fotografía por: Tucson News Now)

Tucson News Now tiene nuevos detalles sobre un atraso de cuerpos en Arizona.

A principios de este mes, fuimos los primeros en informarte acerca de una falla en un sistema estatal que retrasó los entierros y las cremaciones.

El problema se vuelve cada vez más preocupante para algunas de las funerarias más pequeñas en Tucson que se están quedando sin espacio de refrigeración. La funeraria de ‘Bring’ se encuentra actualmente en capacidad, y temen que esto tenga el potencial de convertirse en una crisis de salud pública.

"Seis días de que él no esté enterrado ... no, eso no está bien, eso es inaceptable", dijo Susan Sullivan.

El padre de Susan Sullivan, William Boyd, era un veterano de Vietnam que acaba de perder su batalla con ALS. Todo lo que quería para el hombre que luchó por nuestro país era un entierro apropiado, pero debido a las complicaciones con la nueva base de datos del certificado de defunción del estado, eso no sucedió. Su cuerpo tuvo que ser llevado de vuelta al depósito de cadáveres después del funeral.

"Solo pudimos visitar a la familia por muy poco tiempo porque tuvo que volver a ponerlo en el coche fúnebre y llevarlo de regreso a Brings, así que de nuevo lo complicó como familia", dijo Sullivan.

Ya pasaron dos semanas desde que el Departamento de Servicios de Salud de Arizona lanzó un sistema sin papel para que el médico firme la causa de la muerte, permitiendo que una familia avance con un funeral.

Pero la funeraria Bring dijo que la mayoría de los médicos se quedaron en la oscuridad sobre la nueva base de datos, lo que causó un gran retraso.

"La mayoría de los médicos ni siquiera sabían sobre el sistema ni se habían registrado con registros vitales o estaban preparados para ayudar a las funerarias a hacer esto", dijo el director de Funerales de Bring, Joseph Stone. "En cualquier momento dado, había más de una docena de familias esperando arreglos de entierro o cremación".

Stone dijo que nadie estaba preparado para el sistema. Se ha dejado explicando las complicaciones a las familias.

"Digo la palabra criminal, más por frustración, porque al final del día, todas las políticas y procedimientos en el mundo no me hacen más fácil llamar a una familia y decir que sé que han pasado dos semanas desde tú hijo murió, pero no puedo proceder legalmente con la cremación ", dijo Stone.

Para Sullivan, su padre finalmente fue restablecido, pero ahora ella quiere que el estado le rinda cuentas. "No queremos que esto le suceda a ninguna otra familia otra vez; no es algo que debe pasar a una persona cuando ya está de luto y luego tener que lidiar con esto además de eso no está bien".

Tucson News Now se pusó en contacto con el estado el martes, pero no respondieron preguntas específicas.

"Estamos trabajando para resolver cualquier problema que surja y tenemos personal trabajando todo el día", dijo Nicole Capone, Oficial de Información Pública del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

