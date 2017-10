Prepárense para el 3er Festival Anual de Mariachi en Bisbee el sábado, 4 de noviembre en ‘Historic Warren Ballpark,’ ubicado en el 73 calle Arizona, Bisbee, AZ 85603.

El evento se llevará a cabo de 11 a.m.- 6 p.m. Niños menores de 10 años y miembros de ‘Boys and Girls Club of America’ entran gratis.

Los siguientes grupos de mariachi estarán participando:

Grupo Bella de Los Ángeles

Los Changuitos Feos

Mariachi Aztlán

Sonido de México

Mariachi Sol Azteca

Mariachi Alma Joven

Mariachi Alma Mexicana de Magdalena

Habrá comida, bebidas, puestos, show de carros, y bailadores de folclórico. El evento será en beneficio a la Coalición Para Personas Sin Hogar de Bisbee.

Para más detalles visite la página de Facebook de Bisbee Mariachi Festival.

