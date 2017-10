Manejador de tienda de reparaciones para autos es arrestado, enfrenta cargos de fraude y robo

La mayoría de las personas van a un taller de reparación de automóviles y es retornado en mejores condiciones. De acuerdo con los registros judiciales y el Departamento de Policía de Tucson, ese no fue el caso de algunos clientes en una tienda Midas en el centro de la ciudad.

TPD dijo a Tucson News Now que Raymond Collins, gerente de Midas en ‘East Speedway Boulevard y North Craycroft Road,’ supuestamente realizó reclamos de garantía falsa de octubre del 2014 a abril del 2016. La queja provisional indica que hubo varias quejas por parte de los clientes de reclamación sobre reparaciones que sumaron un total de $ 7,880.98.

En uno de los casos del 6 de octubre del 2014, Collins llamó a la compañía de garantía y fingió ser un cliente. Él cuestionó a la compañía para ver qué cubriría la garantía. Treinta minutos después, Collins volvió a llamar para presentar un reclamo por $ 1,354.71.

Luego, el 11 de octubre del 2014, volvió a llamar a la compañía y presentó un reclamo adicional por $2,045.29.

De acuerdo con TPD, las reparaciones nunca fueron hechas a los autos de los clientes. Los investigadores encontraron facturas de Midas, con firmas de víctimas que se creen haber sido forjadas por Collins y después enviadas a la compañía de garantía.

Susann Miller, de ‘Better Business Bureau’ del sur de Arizona, dijo que para evitar convertirse en una víctima, los propietarios de automóviles deben saber primero qué está cubierto por su garantía.

"Nunca dales la impresión de que no entiendes los autos, incluso si no lo haces. No quieres que alguien se aproveche de ti", dijo Miller. "La otra cosa es cuando realmente haces las reparaciones, obtén todo por escrito".

Asegúrese de hacer su investigación cuando busque a un mecánico. Mirar todas las clasificaciones y revisiones que están disponibles y asegurarse de que tengan todas las licencias y certificaciones que deben tener.

Collins enfrenta cargos de fraude, robo y robo de identidad.

