Se retiran más de 587,000 de juguetes por peligro de atragantamiento

Padres, tomen nota: más de 587,000 juguetes de niños están siendo retirados debido a un accesorio de cuerda que podría representar un peligro de asfixia.

El jueves, ‘Kids Preferred Toy Company’ recordó su línea de juguetes musicales de cuerda. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor dice que el poste o el mango de metal del dispositivo puede desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

El juguete se vendió en las tiendas Carter, Target y Walmart en todo el país y en línea.

"Este retiro incluye los juguetes de peluche musicales de cuerda Carter's®, Child of Mine®, Guess How Much Love You® y Just One You®. Los juguetes tienen un mecanismo de cuerda de metal que se puede girar para reproducir música. Se vendieron en una variedad de caracteres y colores de animales. El número de modelo y el código de lote están impresos en la etiqueta blanca más pequeña cosida detrás de la etiqueta de cuidado ", dijo la CPSC.

Los juguetes cuestan entre $ 11 y $ 20. Se recomienda a los consumidores que contacten a ‘Kids Preferred’ para un reemplazo gratuito.

Comuníquese con ‘Kids Preferred’ a la línea gratuita 888-968-9268 de 8:30 a.m. a 5 p.m. ET de lunes a viernes o envíe un correo electrónico a recall@kidspreferred.com. Los consumidores también pueden visitar la empresa en línea y hacer clic en "Seguridad del producto" para obtener más información.

