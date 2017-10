Calendario de eventos en octubre

Octubre es un mes lleno de actividades para toda la familia. El siguiente calendario tiene una lista de los siguientes eventos.

HALLOWEEN BE-KIND BASH:

Domingo, 29 de octubre a partir de las 4 p.m. a las 7 p.m. en Trail Dust Town 6541 East Tanque Verde Road, Tucson

Disfrute de juegos y entretenimiento, trick-or-treating y un concurso de disfraces GRATUITO, Children's Magic Show GRATIS de Michael Howell El mago en Golf N 'Stuff a las 4:30 PM. Las pulseras para atracciones tanto en Trail Dust Town como en Golf N 'Stuff estarán disponibles con una parte de todas las ventas que irán a Ben's Bells.

HALLOWEEN BOO BASH:

Sábado, 21 de octubre a partir de las 4 p.m. a las 7 p.m. Campo de fútbol Lincoln Park (4325 S. Pantano Road, Tucson)

Disfruta de una noche divertida y familiar de trucos y golosinas en este evento GRATUITO. Disfruta de juegos de carnaval, maletas, un desfile de disfraces y más. La comida también estará disponible para comprar.

Más aquí: https://www.facebook.com/TucsonParksandRecreation/photos/gm.1035307803277571/1520658011387667/?type=3&theater

ORO VALLEY: HALLOWEEN SPOOKTACULAR

27 de octubre a partir de las 5 p.m. en el Centro de Recreación y Comunidad de Oro Valley en 10555 North La Canada Drive, Oro Valley 85737

Habrá paseos en heno, actividades temáticas, personal disfrazado (incluyendo Kylo Ren e incluso R2D2) y dulces gratis. La comida estará disponible para la compra.

Más información aquí: http://www.orovalleyaz.gov/community-center/calendar/halloween-spooktacular

NOCHE DE MALESTAR EN EL MUSEO PIMA AIR & SPACE:

27 de octubre a partir de las 5 p.m. a las 9 p.m. en el Pima Air and Space Museum en 6000 E. Valencia Rd. Tucson 85756

Un evento de Halloween seguro y familiar como Flight Central Hangar adquiere un aspecto de vacaciones con telarañas y fantasmas que llevan al cielo del hangar. Trae a tus aventureros goblins para que participen en juegos macabros, paseos en pony, pesca de premios y mucho más durante este divertido evento de Halloween. Disfruta de algunos dulces de Halloween en Fright Grill.

Más información aquí: http://www.pimaair.org/edu/family-events

CUEVA COLOSAL: HALLOWEEN HOWL 2017:

27 y 28 de octubre a partir de las 6 p.m. a las 9 p.m. en Colossal Cave en 16721 E. Old Spanish Trail, Vail 85641

Obtenga muchos escalofríos en la antigua Cueva Colosal. Escápate a la noche con visitas a cuevas embrujadas y más, y no te pierdas grandes juegos bajo la luz de la luna.

Más información aquí: http://colossalcave.com/

HALLOWEEN EN EL SALVAJE

Sábado, 28 de octubre a partir de las 5 p.m. a las 8 p.m. en el Museo Internacional de Vida Silvestre en 4800 W Gates Pass Road Tucson 85745

La experiencia spooktacular de Halloween para toda la familia con juegos macabros, artesanías escalofriantes, casas embrujadas y golosinas difíciles.

Más información aquí: https://www.thewildlifemuseum.org/calendar/

6to ESPECTÁCULO ANUAL DE HALLOWEEN TACULAR:

Sábado, 28 de octubre a partir de las 5 p.m. a las 9 p.m. en el centro de la ciudad de Sahuarita en 375 West Sahuarita Center Way, Sahuarita, 85629

¡Lleve a toda la familia a un ambiente divertido y seguro con juegos de carnaval, camine a través de Haunted House, trunk o treat y mucho más!

Admisión para camiones o golosinas = una donación de alimentos enlatados para beneficiar al banco de alimentos Sahuarita. Dulces solo disponible hasta agotar existencias

SHUTTLES: Rancho Sahuarita Clubhouse y Anza Trail School.

ESTACIONAMIENTO: Copper View School, Sahuarita AZ Estaca de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Estacionamiento para discapacitados en Sun Tran Park and Ride (Desert Gem y Sahuarita Center Way)

NO armas reales, NO armas de juguete y NO mascotas

GOLDEN PIN LANES - "CarnEVIL"

¡Carnaval de Halloween embrujado lleno de actividades divertidas para todas las edades!

28 de octubre desde el mediodía hasta las 8 p.m. y 29 de octubre desde el mediodía hasta las 5 p.m. en Golden Pin Lanes en 1010 West Miracle Mile.

Habrá bolos, truco o trato para los niños, un paseo de pastel (solo el sábado) y juegos de carnaval espeluznantes para jugar por los premios. Lanza un strike, toma tu foto en el Cementerio y haz que te cuenten tu fortuna en un solo lugar esta temporada de Halloween. ¡Hay algo para todas las edades para disfrutar en CarnEVIL, así que traiga a toda la familia!

Las ganancias de CarnEVIL se donarán al Marana-Foothills Optimist Club, ¡así que ven a divertirte y apoya una buena causa!

Los boletos cuestan $ 6 por persona o $ 25 para un grupo de dos adultos y 4 niños. Los boletos se pueden comprar en Golden Pin Lanes y en línea en goldenpinbowl.com.

Visítenos o llame al 888-4272 para más información.

REID PARK ZOO - Boo en el zoológico

Viernes, 27 de octubre a domingo, 29 de octubre a partir de las 6 p.m. a las 8:30 p.m. en el Zoológico Reid Park en 3400 East Zoo Ct, Tucson, AZ 85716 (La diversión comienza a las 6:00 p.m. con admisión temprana a las 5:30 p.m. para los miembros del zoológico).

¡Visita el zoológico para disfrutar de una divertida diversión! En este nuevo evento ampliado, conocerás a tus piratas, superhéroes, princesas y asistentes favoritos inspirados en excelentes libros y películas. Mientras pasea por el zoológico, los niños jugarán juegos y actividades anticuadas y escucharán música en el área del Festival de Otoño de Rancho Sahuarita, y explorarán un pueblo al oeste de Escocia a un ritmo que funciona para su familia. Nuevo este año es Scary Loop en el Centro de Aprendizaje de Conservación (sugerido para niños de 12 años en adelante). Los patrocinadores del evento tendrán golosinas para complacer a toda la familia. El carrusel estará abierto para paseos por una tarifa adicional.

La diversión comienza a las 6:00 p.m. con entrada anticipada a las 5:30 p.m. para los miembros del zoológico.

Precio de los boletos:

$ 10 para no miembros

$ 8 para miembros del Zoo

Los menores de dos años son gratis.

Más información aquí: https://reidparkzoo.org/event/boo-at-the-zoo/

CASAS EMBRUJADAS

27 ° NOCHE ANUAL:

Old Tucson en 201 South Kinney Road, Tucson 85735

Las horas son las siguientes:

Los jueves y domingos, del 12 de octubre al 29 de octubre, de 6 a 10 p.m.

Viernes y sábados, del 13 de octubre al 28 de octubre, a las 6 p.m. a la medianoche

Noche de Halloween 6 a 10 p.m.

Nuevos lugares, nuevos espectáculos y nuevos personajes, así como algunos viejos favoritos, ¡en la única ciudad real embrujada!

Hay eventos y actividades para personas de todas las edades y niveles de miedo. Los invitados que están inquietos por cosas aterradoras pueden comprar varillas de "No me asustan" para protegerse de los intrusos malvados.

Admisión: $ 28 para adultos (mayores de 12 años) y $ 21 para niños (edades 9-11), más impuestos, con entrada GRATUITA para niños de 8 años o menos. Grupos de 10 o más pueden comprar boletos en línea en www.nightfallaz.com. Los descuentos para el fin de semana de apertura y los jueves y domingos se pueden encontrar en todas las tiendas Wendy's, Subway y Goodwill del área de Tucson, o en Basha's y Food City al comprar productos seleccionados de Pepsi. Los boletos con descuento también se pueden comprar en Costco y en Costco.com (no es necesario ser un miembro para comprar en línea).

Encuentre la información de Nightfall en línea en www.NightfallAZ.com

THE SLAUGHTERHOUSE:

Ahora, hasta el 31 de octubre, las horas varían en 1102 W Grant Rd. Tucson 85705

Esta experiencia no es para los débiles de corazón.

Los días y las horas varían, y para precios haga clic aquí: http://slaughterhousetucson.com/

CÁRCEL EMBRUJADA EN GLOBE:

La infame oficina de la cárcel y el sheriff del condado de Gila en 1910 contará con el primer evento encantado de Halloween

Ahora hasta el 31 de octubre desde las 6 p.m. a las 10 p.m. De jueves a sábados en Globe, Arizona 149 East Oak Street Globe, en la histórica cárcel del condado de Gila, junto al antiguo juzgado del condado de Gila.

Según George Nelson, fundador del evento de 16 días, los participantes experimentarán momentos de miedo dentro de las celdas originales de la cárcel y luego extenderán la experiencia al patio y callejón de la cárcel donde continúa la emoción. El costo es de $ 16 por persona.

Para obtener más información acerca de The Haunted Jail at Globe, envíe un correo electrónico a hutch@globehauntedjail.com, visite www.globehauntedjail.com u obtenga más información en Facebook en Haunted Jail en Globe AZ, Instagram at Hauntedjail y en Twitter en gilahauntedjail.

DIA DE LOS MUERTOS

JARDINES BOTÁNICOS DE TUCSON: FIESTA CON LOS DEARLY PARTIDOS:

Sábado, 28 de octubre a partir de las 5 p.m. a las 8 p.m. en Tucson Botanical Gardens en 2150 North Alvernon Way, Tucson 85712

Habrá pintores de caras, música tradicional, pan de muerto y calaveras de azúcar y mucho más en este sexto evento anual.

Más información aquí: https://www.tucsonbotanical.org/event/feast-dearly-departed/

DIA DE LOS MUERTOS: EL MUSICAL:

Recurrente semanalmente los domingos a las 12:30 p.m. 1 de octubre - 5 de noviembre en el Taller de teatro en vivo - 5317 E Speedway Blvd, Tucson 85712

El Día de los Muertos cobra vida en un nuevo musical infantil. Daniel viaja entre dos mundos mágicos aprendiendo a conquistar sus mayores temores y descubriendo que esos mayores temores lo llevan a sus mayores fortalezas. La música tradicional, el baile y la narración hacen que Daniel se encuentre cara a cara con una Diosa que devora las estrellas y vigila a los muertos y le enseña a la audiencia que las cosas no siempre son lo que parecen ser, en el Taller de Teatro en Vivo.

Para obtener más información, haga clic aquí: http://www.livetheatreworkshop.org/

PARCHES DE CALABAZA, MAZES DE MAÍZ

MARANA PUMPKIN PATCH & FARM FESTIVAL:

Del 7 al 29 de octubre - Horario: lunes a jueves: 3 p.m. a las 7 p.m. Y los viernes, sábados y domingos: de 9 a.m. a 7 p.m. en Post Farms en 14901 N. Wentz Road, Marana 85653

Hay algo para todos: un parche de calabaza (eliges), laberinto de maíz (prueba tu mejor momento), almohadas para saltar, un zoológico de mascotas y ¡mucho más!

Para obtener más información sobre precios de admisión y más, haga clic aquí: http://maranapumpkinpatch.com/

APPLE ANNIE'S - CORN MAZE, FALL PUMPKIN CELEBRACIÓN:

Laberinto de maíz ahora hasta el 31 de octubre de 9 a.m. a 4 p.m. (última entrada) en Apple Annie's en 6405 W Williams Rd, Willcox 85643

Celebración de la calabaza de otoño:

21 y 22 de octubre

28 y 29 de octubre

Disfruta de la diversión familiar pasada de moda recogiendo tus propias calabazas, bajando verduras en la granja y manzanas en el huerto. Las calabazas de todas las formas, tamaños y colores estarán disponibles para elegir en nuestro enorme parche de calabaza. Las calabazas ya recogidas estarán disponibles en el stand de calabaza. No te pierdas el MAZE DE MAÍZ más grande de Arizona; Con 2 niveles de dificultad, ¡es perfecto para toda la familia! ¡Mucha diversión para toda la familia!

Para obtener más información, haga clic aquí: http://www.appleannies.com/apples-annies-farm- pumpkin-pick-your-own.htm ; http://www.appleannies.com/apples-annies-farm-corn-maze.htm

29 ° ANUAL BUCKELEW FARM PUMPKIN FESTIVAL & MAIN MAZE:

14 y 15 de octubre; 21-22; 28-29 de 10 a.m. a 5 p.m. en Buckelew Farms 17000 W. Ajo Way Tucson 85735

Escoge tus propias calabazas después de conducir un carro tirado por un tractor en los campos de calabazas. - http://tucsonpumpkins.com/

Asómbrate al explorar un campo de maíz embrujado que serpentea a través de 11 acres de maíz en la granja. Fechas, horarios y precios aquí: http://tucsonterrorinthecorn.com/

