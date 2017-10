Tradicional semana de ‘Homecoming’ de UA; iluminación de ‘A Mountain’

El público está invitado a ver la iluminación anual de 'A' Mountain, el domingo, 22 de octubre para ayudar a dar comienzo a la semana de inicio de la Universidad de Arizona.

‘UA Bobcats Senior Honorary’ encenderan la montaña con bengalas. Los miembros del honorario más antiguo del campus se reunirán en Sentinel Peak ('A' Mountain) a las 4 p.m. para comenzar a configurar y después de una breve historia, las bengalas se colocarán alrededor de la 'A'.

Según un comunicado de UA, los Embajadores de Alumnos de la UA Student, o SAA, organizarán una celebración de iluminación en el piso superior de Main Gate Garage, 815 E. 2nd St., de 5: 30-7 p.m.

Los estudiantes y ex alumnos se reunirán, se mezclarán y mirarán mientras se enciende la "A". Se espera que Wilbur T. Wildcat, porristas de la UA y la corte de Homecoming 2017 asistan.

‘SAA’ también proporcionará una breve historia de la tradición de encender la "A". El evento familiar es gratuito y abierto al público. Comida y bebida serán provistas.

La tradición de la iluminación en realidad comenzó cuando los estudiantes de la UA quemaron la 'A' para preparar la superficie para el blanqueo, que fue realizada por la clase de primer año antes del primer partido de fútbol cada año.

La iluminación de la 'A' cayó por el camino mientras pasaba el tiempo, eso fue hasta el 2008, cuando el Honorario de los Bobcats Senior hizo que el evento formara parte de la semana de Homecoming de la UA.

En 2011, la SAA creó la celebración de la iluminación de la puerta principal para honrar la tradición y celebrar el inicio de la semana de Homecoming.

La diversión continúa durante la semana con los eventos del Mall auspiciados por el Bobcats Senior Honorary e incluye la participación del club universitario, y culmina el sábado 28 de octubre con Tents on the Mall y Wildcat for Life Tailgate Party. Martes, 24 de octubre - Wet 'n' Wild (gatos) Carrera de Obstáculos: Los estudiantes compiten en una carrera de obstáculos con inflables, tanques de volcadas, un pozo de bolas de trivia y deslizamiento y deslizamiento. · Miércoles, 25 de octubre - Donde los gatos monteses son carrera de relevos: la carrera de relevos incluye una camiseta congelada, un murciélago mareado, una copa volteada, un lanzamiento de globos, una cuchara para llevar y más. Los finalistas juegan "pong basura" con voleibol de playa y botes de basura. Jueves, 26 de octubre - Mud Tug of War - El Desafío Final: grupos de estudiantes se ensucian en una competencia de estrategia y poder en este favorito de la semana del centro comercial - tira y afloja en el barro. Sábado, 8 de octubre - Tiendas en el centro comercial, fiesta y desfile de Wildcat for Life: la actividad en el centro comercial continúa durante el fin de semana con tiendas en el centro comercial y Wildcat for Life, sin costo y abierto al público desde 1: 30 pm

Un favorito de la familia es el Desfile de Homecoming, comienza a las 2 p.m. con el Presidente de la UA Robert C. Robbins. Robbins presentará al ganador de la competencia ‘Best in Float’ con un cinturón de campeonato, nuevo en Homecoming 2017.

El regreso a casa de la UA es el sábado 28 de octubre, resaltado por el juego de fútbol de los Wildcats contra el Estado de Washington que comenzará a las 6:30 p.m. en el estadio de Arizona.

