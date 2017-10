El accidente de vuelco de Gates Pass trae preocupaciones de seguridad a la vanguardia

Es una vista pintoresca la que se ve en la carretera de ‘Gate Pass.’

Siendo una de las razones por cual, Penny Miller se movió recientemente a Tucson de ‘West Virginia.’

“Puedo estar cerca de excelentes tiendas, y en 20 minutos puedo estar afuera viendo la increíble belleza de la naturaleza”, dijo Miller.

Sin embargo, aunque ella es nueva en el área ya comprende los riesgos de transitar por el área.

“Gates Pass es muy angosta y hace mucho viento. Esta hermosa. Al pasar por la curva en la carretera, ves una escena espectacular. Yo pienso que la gente se distrae. “

El camino de dos carriles, flanqueado a los lados por nada más que tierra y ladera empinada, se cobró otra víctima el domingo 22 de octubre por la noche.

Un automóvil rodó a unos 60 pies del borde de la carretera. La mujer de 38 años de edad, conductora, era la única dentro del automóvil, llevaba el cinturón de seguridad y los bomberos del Distrito de Bomberos del Noroeste pudieron salvarla.

Fue trasladada al hospital con lesiones menores en una ambulancia del Distrito de Bomberos de Drexel Heights. Esos paramédicos y bomberos están familiarizados, pero cansados ??del territorio.

"El problema para nosotros es la situación de rescate. Hay ángulos abruptos, rocas sueltas y cactus", dijo el jefe del batallón del distrito de bomberos de Drexel Heights, Joe Bratton. "Siempre se calcula en la cabeza. ¿Están en la carretera? ¿Están fuera de la carretera? Muchas veces ya tenemos esa información que recibimos, así que podemos dictar nuestra respuesta desde allí".

El rescate del domingo planteó las preocupaciones de seguridad.

Según el Departamento de Transporte del Condado de Pima, están trabajando en proyectos de seguridad en el tramo problemático de 1,5 kilómetros de Gates Pass Road, al oeste de Camino De Oeste y al este de Kinney Road, para "determinar las medidas apropiadas de mitigación de accidentes".

Durante una jornada de puertas abiertas el miércoles 18 de octubre, identificaron algunos de esos problemas para el público.

Hubo 66 accidentes en los últimos 7 años, desde 2010 hasta 2016, según una presentación que dieron en la jornada de puertas abiertas. 43 de esos accidentes involucraron propiedades dañadas, mientras que 23 fueron colisiones de lesiones graves.

En promedio, durante ese período, 3,750 vehículos por día conducen en esa carretera de 1,5 millas.

Los tipos más comunes de colisiones, de acuerdo con la presentación, eran donde los autos estaban fuera de control y abandonaban los carriles. La mayoría ocurrieron durante las condiciones de oscuridad o crepúsculo.

Pero no hay barandillas en este tramo de camino que el Departamento de Transporte del Condado de Pima dijo que tiene "angostas vías de circulación" y poco espacio para el hombro o el área de recuperación.

Por lo que el departamento está estudiando cambios en los últimos planes para mejorar la seguridad, que incluyen posibles mejoras a corto plazo de señales adicionales de advertencia de curvas, franjas de bordes más anchas, marcas de reducción de velocidad y delineadores de bordes.

Las soluciones de mejora a largo plazo incluyen los hombros de seguridad pavimentados, la realineación de la carretera y la mejora de curvas, y la ampliación de Gates Pass Road.

Annabelle Valenzuela, Relaciones con la Comunidad del Departamento de Transporte del Condado de Pima, dijo que han hecho arreglos de seguridad menores, como la remoción de rocas y la ampliación de caminos menores, tan reciente como 2004. Ella dijo, en este momento, que el estudio aún se encuentra en las etapas preliminares a medida que recopilan más datos de fallas y obtienen retroalimentación pública.

Todavía tienen la tarea de "identificar posibles fuentes de financiamiento" para pagar las mejoras y reparaciones.

Hasta entonces, Miller seguirá asumiendo cierta responsabilidad personal.

"He conducido esto durante años como visitante. Siempre me he sentido segura", dijo. "Pero tengo cuidado".

