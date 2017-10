Reporte de autopsia revela poco sobre la muerte de Isabel Celis

El reporte de la autopsia de Isabel Celis ha sido publicado el martes, 24 de octubre, pero no revela más información sobre la muerte de la pequeña.

El reporte confirma que la muerte de la niña fue un homicidio y sus restos fueron identificados a través de exámenes de ADN.

Isabel solo tenía 6 años cuando despareció sospechosamente de su recamara el sábado, 21 de abril del 2-12. A trascurso del tiempo, las autoridades han trabajado con más de 2,000 teorías, pero el caso no ha llegado a ningún lado.

El caso que ha atormentado a las autoridades y a residentes del sur de Arizona, giro drásticamente cuando se encontraron restos en un área rural en el condado de Pima en marzo del 2017.

El 31 de marzo, el Departamento de Policía de Tucson anunció que los análisis de ADN confirmaban que los restos eran de Isabel Celis.

"Aunque esta confirmación puede traer cierto grado de cierre, por supuesto, también termina con la esperanza de llevar a Isabel a casa sana y salva a su familia", dijo el jefe de TPD, Chris Magnus, en la conferencia de prensa.

Magnus no dijo cuanto tiempo estuvieron los restos en la ubicación peros dijo que no fueron encontrados por accidente.

"No fue una casualidad", dijo. "Ha habido un proceso continuo de muchas búsquedas, esto no fue una casualidad. No puedo entrar en más detalles que eso".

Magnus dijo que la investigación aún está en curso y que cualquiera que tenga información debe llamar al 88-CRIME. Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato.

"Creemos que todavía hay personas que tal vez saben algo o sienten que están dispuestos a presentar información que pueda ser útil", dijo. "No suponga que tenemos toda la información; si la gente tiene consejos, debe comunicarse con nosotros".

La familia Celis dio a conocer la siguiente declaración a través del Tucson Medical Center.

"Queremos agradecer a la comunidad por el apoyo que han seguido demostrando a Isa a lo largo de los años y por negarse a perder la esperanza", dijo la familia. "Ahora es el momento de llorar. Pedimos nuestra privacidad durante este tiempo para que podamos hacer eso".

Si bien Magnus no dio a conocer la ubicación exacta del descubrimiento, dijo que el área fue procesada por completo para obtener más pruebas.

Magnus dijo que no podía revelar información sobre posibles sospechosos, pero dijo que no podía responder cuando se le preguntó si alguien estaba bajo custodia.

