La industria de la construcción enfrenta escasez de trabajadores, necesita ayuda

Los Días de la Carrera de Construcción del Sur de Arizona se llevarán a cabo en el ‘Rodeo Grounds’ de Tucson el miércoles y el jueves 25 y 26 de octubre de 2017.

El evento de dos días atraerá a más de 1,500 estudiantes de secundaria del área de Tucson en un esfuerzo por encontrar a algunos que puedan estar interesados ??en una carrera en los oficios.

Los estudiantes reciben experiencias prácticas con equipos pesados, soldadura, albañilería, carpintería e ingeniería.

Si bien la industria ha cambiado en los últimos años con muchos puestos de trabajo que ahora requieren un poco de educación postsecundaria, muchos no lo hacen.

"Aquí hay trabajos que necesitan capacitación práctica", dijo Ramón Gaanderse, "Tipos de capacitación que no necesariamente significan que tiene que tener buenas calificaciones o ir a una universidad por cuatro años".

Los estudiantes avanzados se han sentido alentados y, en algunos casos, presionados para asistir a institutos y universidades en los últimos años, lo que ha hecho mella en las industrias de oficios.

El colapso de la industria de la vivienda también contribuyó a la falta de empleos en los comercios y, hasta el momento, no ha recuperado toda su fuerza.

"Definitivamente no tenemos mano de obra calificada, y esa ha sido la tendencia por un tiempo", dijo Gaanderse. "Con personas que se jubilan y una generación más joven que no quiere trabajar fuera, definitivamente estamos en una brecha de habilidades en este momento".

Se espera que el día de la carrera de construcción alentará a algunos adolescentes a considerar los oficios, especialmente cuando un salario inicial puede ser de $ 20 por hora.

Es una industria que tiene un sesgo de género definido con aproximadamente el 90 por ciento de los trabajos de construcción en manos de los hombres.

Cassidy Camp, estudiante de J-TED, quiere convertirse en contratista general. Incluso mientras está en la escuela secundaria, toma clases en Pima Community College para aprender sobre construcción básica, soldadura y operaciones comerciales.

"La mayoría de los hombres piensan solo porque soy una mujer, que no sé tanto", dijo. "Pero puedo hacer tanto como cualquier hombre".

Julia Mullins, de 17 años, es la única mujer de 16 estudiantes en su clase de construcción J-TED y admite que hay algo de presión.

"Por supuesto", dijo ella. "Pero me gusta la presión".

Ella agrega, que la han hecho sentir que pertenece ahí y la tratan con respeto.

"No me tratan diferente", dijo. "Me tratan como si fuera uno de los muchachos".

