Hombre comparte la historia de la adicción a los opiáceos a medida que el tema se traslada al escenario nacional

El presidente Donald Trump planea dirigirse a la nación el jueves sobre la mortífera crisis de opiáceos que mata a miles de personas cada año.

Tucson News Now habló con un hombre que luchó contra la adicción durante varios años y ahora trabaja para ser una luz para aquellos que luchan con el problema.

Patrick Hogan, de 28 años, era un estudiante de honor y soñaba con convertirse en ingeniero. Dijo que se le prescribieron analgésicos después de quitarle la muela del juicio.

Dijo que en el momento en que la primera pastilla le golpeó la boca, no lo supo entonces, pero su vida cambió. Hogan se volvió adicto y luego tuvo que abandonar la universidad.

Luchó durante seis años y se recuperó de los centros de rehabilitación. Nada parecía ayudar hasta que tuvo una estrecha llamada con la muerte.

Hogan estaba en un restaurante del área de Phoenix cuando tuvo una sobredosis en el baño. Un empleado lo encontró tirado en el piso inmóvil y saltó a la acción, salvándole la vida.

"Es tan triste que esa fue mi vida. Hubiera dejado atrás a mis padres que me aman, a mi hermano y a mi hermana, pero no lo ves cuando lo estás usando. Solo piensas en ti mismo. Es una enfermedad tan egoísta ", dijo.

El nativo de Nueva Jersey eventualmente se dirigió a Tucson, donde se unió a un programa de rehabilitación en el Teen Challenge Center de Arizona. Terminó el programa de un año y eventualmente fue ascendido a gerente de tienda de segunda mano de la organización, Blessingdales.

"Pude regresar de la oscuridad a la luz rodeada por mi hermano aquí. Y simplemente me encantó y me devolvió la salud no solo física sino también espiritual. Y creo que hoy soy una persona diferente ".

Hogan dijo que está contento de que el tema se discuta a nivel nacional. Él espera que los recursos puedan llegar a las organizaciones para ayudar a combatir la epidemia.

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/