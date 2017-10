‘Roadrunners’ retirará la camisa del capitán Cunningham

La imagen que la mayoría de los ‘tucsonenses’ recuerdan de Craig Cunningham es la vista de él tirado boca abajo en el hielo del Centro de Convenciones de Tucson.

Fue la noche de noviembre de 2016, cuando el corazón de Cunningham dejó de latir.

Las imágenes que Craig Cunningham tiene en su memoria son del estando alegre, pero fue corto tiempo que jugó para los Roadrunners como capitán del equipo.

"Apenas estuve aquí. Jugué 13 partidos y tal vez solo 6 o 7 de ellos estuvimos en casa", dijo Cunningham.

Pero la imagen de Craig Cunningham que la gente ve ahora es la de un jugador de hockey que no puede tomar el hielo como lo hizo una vez. Ahora es el jugador de hockey obligado a ver el juego que ama, y ??vivió durante más de 20 años, desde la distancia.

"Quiero decir, me encanta mirar hockey. Incluso me encantaba ver cuando jugaba. Así que ha sido bueno. No parece un trabajo real, lo cual es divertido. Creo que ese es el tipo de trabajo que deseas", dijo a Tucson News Now, hablando sobre su nuevo trabajo como un cazatalentos profesional.

Cunningham consiguió el trabajo en mayo de 2017 trabajando para Arizona Coyotes, el club de padres de Roadrunners NHL. Es un trabajo que aceptó después de saber que su carrera como jugador había terminado.

Hockey es todo lo que conoce desde que tenía 4 o 5 años, explicó Cunningham.

Cuando se le preguntó qué le diría Craig, de 10 años, a Craig, de 27 años, acerca de ser un cazatalentos, Cunningham dijo que esperaba que todavía jugara.

"Ha sido un torbellino, surgió hace casi un año (desde el colapso). Todavía estoy luchando por recuperar la salud. Nunca pensé que mi carrera terminaría a la tierna edad de 26 años. Siempre imaginé jugar mientras mi cuerpo aguantara. Obviamente mi cuerpo no aguantó tanto como esperaba, y tuve que seguir adelante ".

En lugar de seguir adelante, Cunningham se mudó.

Dijo que compró su primera casa en el sur de Arizona, y viaja alrededor de 10 a 12 días al mes con su trabajo, observando equipos y jugadores en todo el país.

Los residentes del sur de Arizona han desplegado la alfombra de bienvenida, incluso para un jugador que solo jugó alrededor de media docena de juegos en el estadio.

"Es difícil de describir, pero a donde quiera que vaya, la gente es muy solidaria y no de mala educación", dijo. "Realmente me hacen sentir aquí en casa. El apoyo de personas que ni siquiera conozco en el estado ha sido increíble. Obviamente, mis doctores están aquí y mi equipo médico. Me siento muy, muy cómodo estando con ellos y a su cuidado. Es un gran lugar ".

Craig admite que se está cansando de la publicidad y la atención de los medios, pero sabe que le da la oportunidad de crear conciencia sobre lo que él y otros están pasando.

"Creo que ha sido bueno porque ha aumentado la conciencia sobre los eventos cardíacos y las personas que viven con discapacidades y las amputaciones no siempre se ponen en el punto de mira", explicó. "Estoy trabajando con mis médicos y tratando de aumentar la conciencia y aumentar la detección cardíaca. A veces es un dolor en el trasero ponerse delante de la cámara y hablar todo el tiempo, pero la gente escucha".

Sin embargo, en un lugar donde su horrible colapso sigue siendo una imagen perdurable para la familia, los fanáticos y los amigos, los Roadrunners aún respetarán el poco tiempo que tuvieron con su ex capitán.

En la noche del viernes 27 de octubre, el equipo retirará la camiseta número 14 de Cunningham y colgará una pancarta de las vigas.

"Todo el mundo sueña con hacer la NHL y obtener su camiseta retirada en algún lado porque marcó 1,000 goles o algo así. Obviamente, son circunstancias bastante locas y solo para recordar todo lo que sucedió durante el año pasado, estoy bastante orgulloso de que Pude superar esta situación. Es humillante y definitivamente honrar que hagan eso por mí ".

Él está feliz de que esté aquí para verlo.

