Investigación KOLD: Frontera con el patio trasero: el gobierno podría tomar tierra de los arizonenses para construir el muro fronterizo

El muro fronterizo es uno de los temas más controversiales en la nación. Sin embargo, hay un detalle del cual no se habla; el gobierno tendría que comprar la tierra de las personas que vivan cerca para poder construir el muro –si la gente quiera vender o no.

Kelly Kimbro es una de esas personas. Ella es ganadera de cinta generación cerca de Douglas.

“Esta es nuestra vida”, ella dice, manejando una troca en su propiedad. Kimbro permitió al gobierno poner un cerco en la frontera hace años. Es un poco más bajo de cinco pies. Si la administración de Trump construye el muro de 15 pies de alto, iría donde está el cerco ahora. Kimbro no quiere involucrarse en eso.

“El muro fronterizo no va a aumentar la seguridad en la frontera. Puedes construir una estructura, pero te garantizo que la gente va a pasar por debajo o por arriba del muro”, dijo Kimbro. Ella quiere que nuestro país tenga estrictas regulaciones de inmigración. Declarando que el número de inmigrantes ilegales y traficantes de drogas que cruzaron la frontera en su tierra ha disminuido constantemente durante la última década, y ha caído en picado desde que el presidente Trump asumió el cargo.

Kimbro le dijo a Tucson News Now que ahora tiene más miedo de nuestro gobierno que cualquier mula migrante o de drogas por su dominio eminente. El dominio eminente se incluye en la quinta enmienda de la constitución, que permite al gobierno tomar la propiedad privada de alguien si le otorgan a esa persona "una compensación justa".

Kimbro dice que no hay precio por su tierra y forma de vida. "Dominio eminente es una frase que no debe usarse contra los ciudadanos de los Estados Unidos. No se puede simplemente hacer esto en los Estados Unidos de América, no está bien, quitarle la tierra a personas que han trabajado en ella durante seis generaciones. Eso no está bien."

Tucson News Now investigó un poco y descubrió que el gobierno admite que no es exactamente cómo utilizarían el dominio eminente para obtener tierras a lo largo de la frontera de 2.000 millas, o cuánto costaría.

A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional emitió esta respuesta por escrito a la pregunta de un senador sobre dominio eminente. Admitir mientras espera comprar la tierra a los propietarios: "hay situaciones en las que eso puede no ser posible".

El departamento también escribió que no tiene idea de cuánto comprar la tierra o lidiar con demandas de los propietarios de tierras les costaría a los contribuyentes. Pedimos aclaraciones sobre las respuestas. DHS dijo que respondería, pero nunca lo hizo.

Kimbro dice que todavía no ha recibido una carta del gobierno que le pida que compre su tierra. Pero el gobierno ha enviado cartas a personas en Texas.

El tema del dominio eminente no llama la atención de otros aspectos de la construcción de un muro fronterizo.

"Cuando salga, será demasiado tarde". Está bajo el radar, y eso no está bien. No hay rancheros o granjeros que puedan permitirse luchar contra el gobierno federal y tratar de conservar sus tierras, y al final todos pierden ", dijo Kimbro.

