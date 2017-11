Los clientes de alquiler con opción a compra enfrentan altos costos, acoso y pocas protecciones

Si necesita una lavadora y secadora nuevas y no tiene el efectivo o el crédito para comprarlas, puede optar por alquilar con opción de compra.

Pero puede pagar casi cuádruple por el conjunto que el precio minorista típico.

Y si se atrasa en un pago por tan solo un día, podría enfrentar llamadas interminables, visitas no deseadas a su casa e incluso amenazas de cárcel.

Incluso los consumidores que no tienen vínculos con la mercadería de alquiler se enfrentan al acoso de cobro de deudas cuando un amigo, pariente o compañero de trabajo no paga un pago.

Si estos productos se compraron con crédito, donde las leyes requieren divulgaciones y protecciones de cobro de deudas, estos clientes podrían encontrar ayuda.

Pero es poco lo que los entes reguladores estatales y federales pueden hacer para ayudar a los clientes que alquilan bienes para el hogar de Rent-A-Center, la empresa de alquiler con opción de compra más importante del país, con casi 2,500 tiendas en los EE. UU.

Demandas, quejas y registros de clientes muestran que los acuerdos de arrendamiento de Rent-A-Center y la laxa regulación gubernamental de la industria del alquiler con opción de compra dejan a los consumidores vulnerables en estas transacciones, según una investigación conjunta de Raycom Media y NerdWallet.

Los clientes enfrentan altos precios y tarifas exorbitantes. A veces tienen dificultades para obtener un historial de pagos preciso de la empresa. Son hostigados y amenazados con ser arrestados cuando los pagos están vencidos. Los términos del contrato paralizan a algunos clientes cuando se enfermaron o perdieron sus trabajos.

Todo le pasó a Jessica Gonzalez, una madre soltera de Miami, Florida. Tenía tanto miedo de que la empleada de la empresa que llegó a su casa le hablara sobre sus pagos fallidos que ella y sus hijos pequeños buscaron refugio en el armario de un pasillo.

Durante más de una hora el verano pasado, la familia se escondió mientras la empleada que estaba fuera de su dúplex pasó de una ventana a otra golpeando y gritando para que González abriera la puerta de entrada. Ni siquiera consideró llamar a la policía; ella temía que la arrestaran.

"La vergüenza que pasamos, parecía un acecho", dijo González.

Rent-A-Center y otras compañías de alquiler con opción de compra no responden ante la Comisión Federal de Comercio o la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. La compañía que cotiza en bolsa en Plano, Texas, ha ejercido presión durante mucho tiempo para mantener a raya las regulaciones federales, gastando más de $ 7.2 millones en cabildear en el Congreso en la última década, según datos recopilados por el Centro para Políticas Receptivas.

Unos 47 estados tienen leyes sobre acuerdos de compraventa que "son favorables para nosotros", dijo Rent-A-Center a sus inversores en marzo. Nueva Jersey, Carolina del Norte y Wisconsin tienen regulaciones estrictas sobre las transacciones del consumidor, incluidos los acuerdos de compra de alquiler.

La compañía dijo en un correo electrónico atribuido al vicepresidente ejecutivo Chris Korst que "esas (47) leyes estatales brindan protecciones integrales y sustantivas para el consumidor que en muchos casos van más allá de las brindadas a los consumidores de crédito. Finalmente, todos estos estatutos brindan a los consumidores remedios en el caso de violaciones, y confieren jurisdicción de ejecución a los fiscales generales de los estados ".

El fiscal general de Ohio, Mike DeWine, dijo que la industria necesita más regulación.

"Bajo la ley actual, es perfectamente legal lo que esta empresa está haciendo", dijo DeWine. "Pero esta es una industria que realmente está perjudicando a la gente pobre".

La compañía de $ 3 mil millones atrae a los consumidores que ganan menos de $ 50,000 al año y carecen de puntaje de crédito o cuenta de ahorros para comprar productos directamente o cargar en una tarjeta de crédito, de acuerdo con su informe anual de inversionistas. Muchas de sus tiendas están ubicadas cerca de barrios de bajos ingresos o bases militares.

Las salas de exposición de sus tiendas ofrecen artículos para el hogar de alquiler con opción de compra nuevos y usados ??que requieren que los clientes paguen una tarifa semanal, quincenal o mensual. La compañía dice que su modelo comercial ofrece una opción libre de problemas para las compras tradicionales que permite a los clientes devolver mercancía en cualquier momento, por cualquier razón, siempre y cuando no estén atrasados ??en los pagos.

Para obtener la propiedad de los productos, los clientes realizan pagos de hasta tres años, pagando hasta cinco veces más de lo que pagarían en tiendas tradicionales como Best Buy o Ashley Furniture.

Pero, en promedio, solo el 25 por ciento de los artículos alquilados terminan siendo comprados por clientes, según muestran los registros de la empresa y los tribunales.

DeWine llama a Rent-A-Center "una estafa". Ohio alberga más de 140 tiendas Rent-A-Center, la tercera más alta del país.

La compañía negó reiteradas solicitudes de entrevistas en cámara, en persona o por teléfono durante un período de 5 semanas con Raycom Media y NerdWallet. Más bien, la compañía respondió solo a las preguntas escritas.

"Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, proporcionar acceso a bienes duraderos para consumidores con limitaciones de dinero y crédito, y servir como una mano de bienvenida en medio de un mar de pulgares hacia abajo", escribió Gina Hethcock, gerente sénior de relaciones comunitarias para Rent-A-Center.

Casi 200 consumidores se han quejado ante el Fiscal General de Ohio Mike DeWine sobre Rent-A-Center en los últimos cinco años. DeWine dice que las transacciones de alquiler con opción de compra perjudican a los consumidores. "La gente debería hacer todo lo posible para evitar esto", dijo.

Muchos clientes se quejaron de que no entendían los complicados acuerdos de alquiler y el precio final que pagarían.

Más del 90 por ciento se quejó de las tácticas de cobro de deudas de la compañía si se retrasaba en los pagos. Más de 150 personas dijeron que estaban siendo hostigadas por una deuda que no debían.

Los consumidores también se quejaron de que la compañía mantenía registros descuidados. Casi un tercio dijo que no podían obtener una copia de su historial de pagos de Rent-A-Center o que el alquiler había sido pagado en su totalidad, pero se mostraba como debido en los registros de la compañía o en los informes de crédito.

Estos documentos del gobierno incluyen casi 700 quejas contra Acceptance Now, los quioscos de Rent-A-Center ubicados dentro de los principales minoristas de muebles. Cuando los consumidores son rechazados por las tiendas de muebles para comprar a crédito, pueden inscribirse en los contratos de alquiler a través de los quioscos Acceptance Now en esas tiendas. Y decenas de clientes de Acceptance Now también han tenido problemas, de acuerdo con la investigación de las organizaciones noticiosas.

Cuando el juego de dormitorio Corondolette Clay alquilado en un quiosco en Georgia se volvió inaccesible, devolvió la mercancía a Rent-A-Center y recibió un recibo que mostraba que los muebles estaban en excelentes condiciones y que su cuenta estaba resuelta.

Años más tarde, ella descubrió que los muebles aparecían como una deuda impaga de $ 3,300 en su informe crediticio.

A pesar de que tenía toda la documentación para respaldar que no debía nada, tomó más de un año -y la intervención de la oficina del fiscal general de Texas donde se encuentran las oficinas corporativas de Rent-A-Center- para aclarar el error.

"Fue una prueba para mí que nunca volveré a participar", dijo Clay.

El vicepresidente de la compañía, Chris Korst, dijo: "Nos esforzamos por brindar el más alto nivel de servicio al cliente y cuando no logramos cumplir con esa expectativa, trabajamos con igual empeño para resolver esos problemas".

Si estas quejas se hubieran presentado contra una institución financiera, como un banco o una compañía de tarjetas de crédito, los reguladores estatales y federales podrían emprender acciones a través de una serie de leyes que rigen los préstamos y la cobranza de deudas.

Pero Rent-A-Center y otras compañías de alquiler con opción de compra operan fuera de esas protecciones para el consumidor.

"Si realmente quiere reformar esta industria, tiene que hacerse a través de un cambio en la ley", dijo DeWine. "Es una industria única. Incluso cuando se está ejecutando y haciendo las cosas correctamente, sigue engañando a la gente ".

Para muchos clientes, Rent-A-Center parece un minorista de último recurso.

"La única otra industria (marginal-financiera) que no se toca tanto como ellos son las casas de empeño", dijo David Rothstein, quien investigó la industria de alquiler con opción a compra en Ohio en 2009 para Policy Matters Ohio, un grupo de defensa del consumidor. "La gente los ve como una Mejor Compra para las personas que no tienen crédito o mal crédito. No está a un paso de Best Buy. Está a unas cuadras de distancia ".

El precio pagado

González entró a un Rent-A-Center en Miami, Florida en la primavera de 2015, en busca de un juego de dormitorio usado y una lavadora.

Ella firmó un acuerdo de compra de alquiler. Su plan era pagar los artículos, aproximadamente $ 500 por la lavadora y $ 1,250 por los muebles de la habitación, dentro de los 90 días para evitar el alquiler a largo plazo más caro.

Pero la madre soltera de dos hijos no podía juntar los $ 1,000 que le quedaban por pagar al final de ese período de 3 meses. En ese momento, su acuerdo se convirtió en un contrato de arrendamiento a largo plazo, con 64 semanas más de pagos de $ 70.

"Sabía que me estaban estafando", dijo la secretaria legal de 30 años.

Solo 11 estados tienen leyes que limitan cuánto pueden cobrar las compañías de alquiler con opción de compra para adquirir propiedad: California, Connecticut, Hawai, Iowa, Maine, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Vermont y Virginia Occidental. Esos límites oscilan entre 2 y 2,4 veces el costo del precio en efectivo del producto, de acuerdo con el grupo comercial de la industria, la Asociación de Organizaciones de Alquiler Progresivo.

Pero ese precio en efectivo establecido por Rent-A-Center no está regulado en gran medida. Ese es el precio que un cliente pagaría por comprarlo dentro de 90 días, y solo seis estados (California, Hawai, Maine, Nueva York, Vermont y Virginia Occidental) tienen leyes que impiden que las compañías inflen el precio en efectivo muy por encima del costo mayorista.

"Es una forma horrible, horriblemente costosa de mirar televisión o tener una cama", dijo DeWine. "La gente debería hacer todo lo posible para evitar hacer esto. Se están metiendo cada vez más en el agujero".

Raycom Media y NerdWallet compararon los precios de Rent-A-Center con minoristas como Amazon, Best Buy, Target, Wal-Mart y descubrieron que el alquiler propio puede costar a un cliente casi seis veces más.

Por ejemplo, una barra de sonido VIZIO estaba a la venta en Amazon por $ 148. Para obtener la propiedad de ese mismo producto a través de Rent-A-Center, un cliente pagaría casi $ 780 en varios estados, incluyendo Alabama, Georgia, Louisiana y Ohio.

La casa de Lisa Bellamy en Carolina del Sur podría ser una sala de exhibición de Rent-A-Center. A excepción de su conjunto de dormitorio, ella ha alquilado para tener todos los electrodomésticos y muebles que tiene de Rent-A-Center.

"El servicio es realmente bueno", dijo Bellamy. Ella es miembro del programa Inner Circle de la compañía, que recompensa a los clientes leales con tarjetas de regalo y descuentos de alquiler por dar feedback a Rent-A-Center. La compañía dio su nombre a las organizaciones de noticias como un ejemplo de cliente satisfecho.

Bellamy dijo que no le importa que la mercancía de Rent-A-Center sea "un poco costosa" porque puede obtener reemplazos cuando algo se rompe o cuando se cansa de los muebles.

"No se puede obtener de Walmart", dijo Bellamy, de 55 años, que ha sido cliente de Rent-A-Center durante más de una docena de años. "Han sido muy buenos trabajando conmigo".

Rent-A-Center comercializa su modelo de negocio como una forma fácil de tener muebles y electrodomésticos de marca.

La portavoz de la compañía dijo que los precios se determinan en función de una serie de factores que incluyen que los clientes pueden devolver los productos en cualquier momento sin penalización.

"Como resultado de la naturaleza continua y de relación de la empresa de alquiler con opción de compra, Rent-A-Center y sus competidores en la industria de alquiler con opción de compra incurren en costos que las empresas minoristas no tienen", dijo la portavoz.

El costo de llegar tarde

Durante un año, González hizo pagos semanales a tiempo. Pero luego se enfermó y le diagnosticaron una enfermedad incurable que atacaba su tiroides.

Durante meses, pudo reunir la energía para trabajar solo tres horas al día.

Ella comenzó a retrasarse en sus pagos de alquiler. Trató de calcular los pagos con la compañía porque no podía ir sin una cama o una lavadora. Pero tan pronto como llegó un día tarde, su teléfono empezaría a sonar.

"Me llamaban sin parar", dijo González. "Estarían parados en mi porche cuando llegue a casa. Tenía miedo de abrir la puerta cuando la gente llamaba. No sabía de lo que eran capaces ".

Ella no consideró devolver la mercancía. Para entonces, ella había pagado casi $ 3,000 por ellos, casi el doble del precio inicial establecido por Rent-A-Center.

Trató de trabajar con la empresa, pero a menudo rechazaban su dinero para actualizar su cuenta, a menos que también pagara semanas por adelantado.

Un vecino una vez vio a un empleado de Rent-A-Center revolviendo el buzón de Gonzalez y lo confrontó mientras grababa en video el incidente con su teléfono celular.

En el video, el empleado le dice al vecino que solo está poniendo papeles en el buzón. González dijo que no encontró nada en su buzón de Rent-A-Center ese día.

Y luego, un sábado por la mañana, ella fue despertada por golpes en sus ventanas y puertas. Fue Rent-A-Center.

"No me inscribí para ser acosado ni hostigado", dijo. "Solo quería volver a casa del trabajo y encontrar un poco de tranquilidad".

Nueve de cada 10 quejas presentadas ante las agencias gubernamentales de control se centraron en las tácticas de cobro de deudas de Rent-A-Center.

Andrea Gorman se puso en contacto con la oficina del Fiscal General de Ohio sobre las tácticas de cobro de deudas de Rent-A-Center en 2014. Se retrasó en el pago de una computadora portátil después de perder su trabajo. La compañía, dijo, se negó a trabajar con ella. En cambio, un empleado pateó la puerta. Ella reportó el vandalismo a la policía de Lima, de acuerdo con los registros de la aplicación de la ley.

"Fue simplemente terrible", dijo Gorman. "Casi parecía como si me estuvieran acechando".

El hostigamiento de una pareja estacionada en Camp Pendleton en California se volvió tan extremo que presentaron una demanda federal. La pareja dijo que los empleados de Rent-A-Center llamaron al oficial superior del militar en la base sobre la deuda impaga. Los empleados llamaron a su casa 20 veces a la semana exigiendo el pago. Aparecieron en su puerta.

Las prácticas de cobro de deudas hicieron que la esposa se volviera tan solitaria que abandonó la universidad y necesitaba que su hermana se mudara para cuidar a los niños, dijo la demanda. Su esposo estaba fuera en servicio activo en ese momento.

La compañía llegó a un acuerdo confidencial con la pareja el año pasado.

Rent-A-Center tiene objetivos estrictos para mantener a los clientes al día con sus pagos.

Los sábados, el porcentaje de clientes vencidos de cada tienda debe ser inferior al 6 por ciento, dijeron los ex gerentes, que aceptaron hablar solo si no se identificaron porque firmaron acuerdos de no divulgación con la compañía.

Si las tiendas no alcanzaron esos objetivos, los empleados debían trabajar turnos extra y los gerentes fueron amenazados con el despido, dijeron los ex gerentes.

El personal de ventas, que también funciona como los recolectores de primera línea de la compañía, realiza llamadas a los clientes en cuestión de horas a partir del pago omitido. Si los clientes llegan tarde una semana o más, la empresa envía a sus trabajadores para rastrearlos.

La compañía dice que no tiene que cumplir con la Ley Federal de Prácticas de Cobro Justo de Deudas, que prohíbe a los cobradores de deudas hostigar o amenazar a los consumidores porque no se considera un cobrador de deudas.

Un asistente legal senior de Rent-A-Center ha escrito a varios procuradores generales, diciendo que la compañía no es un cobrador de deudas y tiene el derecho de contactar a los clientes de una "manera razonable".

Las prácticas agresivas de cobro de deudas de la compañía llevaron al fiscal general del estado de Washington a entablar una demanda civil contra Rent-A-Center en 2009. En su acuerdo para resolver el caso, la compañía prometió, entre otras cosas, dejar de hostigar a los clientes por los pagos.

Sin embargo, los registros muestran que los consumidores en el estado de Washington aún enfrentan problemas con Rent-A-Center.

Una mujer se quejó de que los empleados asustaban a sus hijos menores. Otro dijo que un empleado divulgó información personal a su pastor. Otros se quejaron de que los empleados usaban improperios, circulaban sus casas a pie o usaban números falsos para disfrazar las llamadas de recolección.

Rent-A-Center le dijo al personal del fiscal general que todas esas acusaciones eran falsas. Y la portavoz de la compañía Hethcock escribió a las organizaciones noticiosas que tales acciones están "expresamente prohibidas" por la política de la compañía.

Problema inesperado

No solo los clientes se enfrentan a la ira de Rent-A-Center. Son los padres, amigos, compañeros de trabajo y otros que no tienen vínculos con el contrato de alquiler, pero cuyo nombre figura como una "referencia".

A diferencia de un codeudor de un préstamo, una referencia puede no saber que alguien ha usado su nombre para responder por el cliente. Rent-A-Center requiere los nombres de dos familiares y otros dos.

González enumeró a su viejo amigo Joseph Arauz como referencia. Soportó meses de llamadas telefónicas no deseadas cuando no pudo hacer pagos puntuales.

Él no sabía que González lo nombró en su solicitud de alquiler hasta que comenzó a recibir llamadas.

“Me llamaban todos los días ... todo el día", dijo el conductor de Uber de 31 años. "Estaban realmente acosando".

Decenas de otros consumidores hicieron quejas similares a las agencias estatales y federales.

Russell Hay, de Columbus, Ohio, no tenía idea de que Rent-A-Center había estado acosando a sus padres ancianos hasta que respondió su teléfono durante una visita.

El hermano de Hay, que está separado de la familia, enumeró a sus padres como referencia de algo que alquiló y luego no pagó ni devolvió. Repetidamente les dijeron a los empleados que no sabían el paradero de su hijo. No importaba Las llamadas seguían llegando.

"Llegó al punto en que mis padres ni siquiera contestaban el teléfono. Tenían miedo de que fuera Rent-A-Center ".

El padre de Hay tiene casi 90 años y sufre de demencia. Su madre tiene 80 años.

Hay, también, no pudo detener las llamadas, por lo que se puso en contacto con la oficina del fiscal general de Ohio. Las llamadas pronto terminaron.

Bajo las leyes existentes, estos contactos son "perfectamente legales", dijo DeWine, fiscal general de Ohio.

Sin embargo, él ofreció consejos para "referencias" que están recibiendo llamadas repetidas: "Levante el teléfono y llame a la policía". No es su culpa que esta persona no haya pagado ".

La política de Rent-A-Center dice que los empleados pueden contactar una referencia solo una vez, escribió la vocera.

Prisión de deudores

Durante el verano y el otoño de 2016, González intentó cumplir su contrato de alquiler.

Pagaría por actualizar su cuenta cuando tuviera el dinero y podría persuadir a los empleados para que aceptaran su pago. Estaba decidida a hacer que esto funcione.

Para ese agosto, González había pagado casi $ 4,000 y los empleados comenzaron a amenazarla con el arresto.

Un vecino vio a un oficial de policía en su puerta una mañana.

"Tenía miedo", dijo, no solo temía por la cárcel, sino que temía que un arresto le costara trabajo.

Las leyes en muchos estados permiten a las empresas presentar cargos penales contra los clientes que incumplen los pagos de alquiler y no devuelven los artículos alquilados dentro de unos días a partir de una solicitud por escrito de la compañía.

Los fiscales de Florida presentaron cargos penales en la última década contra más de 3.000 personas por no devolver los productos alquilados, según los registros estatales obtenidos por NerdWallet.

Un ex fiscal del condado de Harris en Texas dijo que la industria del alquiler presionó a los legisladores en su estado hace 40 décadas para permitirle presentar cargos penales contra los inquilinos que no devolvieron la mercancía.

Murray Newman, que trabajó en la fiscalía del condado de Harris de 1999 a 2008, dijo que podía justificar la presentación de cargos por robo contra los consumidores si alquilaban un artículo, nunca realizaban un pago y se negaban a devolvérselo a la compañía.

Pero dijo que Rent-A-Center no hizo esa distinción. Usó la oficina del fiscal del distrito como una agencia de cobro, dijo, persiguiendo a los clientes que se atrasaron en los pagos sin intención de robar muebles.

Melinda Sandlin fue amenazada repetidamente con el arresto. Cuando obtuvo sus muebles en una tienda minorista, no se dio cuenta de que estaba firmando un contrato de alquiler con Rent-A-Center.

Después de pagar aproximadamente $ 3,100 durante un año, Sandlin pensó con certeza que los muebles habían sido pagados. Pronto aprendió la verdad: todavía debía $ 8,000.

Eventualmente contrató a un abogado y devolvió los muebles. Rent-A-Center le permitió guardar el colchón de $ 400 porque tenía una pequeña mancha.

"Todavía es una herida abierta para mí", dijo al Texas Tribune, una organización de medios sin fines de lucro que cubre políticas públicas, política y gobierno estatal. "Fui una víctima total de la ley y Rent-A-Center".

Sandlin recomienda a los clientes proceder con precaución y leer cada palabra del contrato.

González dijo que cuanto más se acercaba a la propiedad, más agresivas se volvían las tácticas de cobro cuando se atrasaba en los pagos. Sospechaba que Rent-A-Center quería recuperar la mercancía para que pudiera ser realquilada. Para entonces, había pagado más del doble del precio inicial de los productos.

La compañía les dijo a sus inversores que, en promedio, tres clientes diferentes alquilan mercadería antes de que un cuarto adquiera la propiedad.

El otoño pasado, González decidió que necesitaba ayuda y comenzó a contactar abogados.

"Solo quería que se detuviera y no sabía cómo", dijo.

Después de dos intentos fallidos, González encontró a los abogados Darren Newhart y Court Keeley, quienes tomaron su caso de forma gratuita.

"Esta fue una acción atroz en nombre de una gran corporación", dijo Keeley. "Pasaron por encima de la línea".

Los abogados de González escribieron a Rent-A-Center con instrucciones de dejar de contactarla.

Poco después, Rent-A-Center cortó su acceso a su cuenta, por lo que es imposible continuar pagando los $ 1,000 que todavía les debía.

Los abogados presentaron una demanda contra la compañía en noviembre.

"Me siento culpable de que mis hijos tengan que pasar por esto", dijo.

Ubicado entre las fotos de 8x10 de sus hijos en un vestidor, se sienta el lema de la familia sobre amar, abrazar y ser honesto. Se lee en parte, "En esta casa ... hacemos nuestro mejor esfuerzo. Nosotros decimos la verdad. Hacemos errores."

González dijo que aprendió de lo que se convirtió en un error devastador. Ahora compra en el mercado de segunda mano y en aplicaciones como OfferUp, donde compró una lavadora para reemplazar la que alquiló, que hace mucho que dejó de funcionar.

Aún le debe Rent-A-Center $ 57.66 por ello.

Si desea compartir sus experiencias sobre Rent-A-Center, envíe un correo electrónico a RAC@RaycomMedia.com

