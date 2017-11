Policía arresta sospechoso tras reciente homicidio

La policía arrestó a un hombre involucrado en un homicidio la semana pasada cerca de la Universidad de Arizona.

El Departamento de Policía de Tucson arrestó a Bernard Deshon Rayford de 20 años de edad el viernes 3 de noviembre en relación con un tiroteo mortal el 28 de octubre cerca de la cuadra 1600 de North Highland Avenue en Tucson. Los oficiales localizaron a Rayford dentro de una residencia en el lado sur de Tucson, dijo TPD. Rayford fue detenido sin incidentes y trasladado a la Cárcel del Condado de Pima por su orden de arresto por un cargo de primer grado de asesinato y un cargo de agresión agravada con arma mortal, dijo TPD.

A la 1:00 a.m. del 28 de octubre, los agentes respondieron a una residencia cerca de la cuadra 1600 de North Highland Avenue, donde localizaron a dos víctimas masculinas con evidentes signos de trauma por disparos, según un comunicado de TPD.

Ambos hombres fueron transportados a un hospital cercano con lesiones que amenazaron la vida donde murió un hombre. La víctima fallecida fue identificada como Peter Ortiz, de 25 años, dijo la policía.

Los detectives de la Unidad de Pandillas de la Policía de Tucson fueron llamados para ayudar con la investigación, dijo la policía. Los detectives determinaron que justo antes de la 1:00 a.m., cuatro sujetos no invitados, descritos como cuatro hombres adultos, posiblemente hispanos, llegaron a una gran fiesta e intentaron ingresar a la residencia. A los hombres se les dijo que no podían leer cuál eran en la discusión entre los sujetos no invitados y la gente en la fiesta, dijo la policía.

Los hombres lanzaron varios disparos al aire antes de dispararles a los asistentes en la fiesta, golpeando a dos de ellos, dijo la policía. Los cuatro sujetos huyeron de la escena. La policía le está pidiendo a cualquier persona que tenga información que llame al 911 o al 88-CRIME.

Tendremos más información cuando este disponible.

