Investigadores de la U de A trabajando en alternativas a los opiáceos

Investigadores de la Universidad de Arizona están probando medicamentos que creen que podrían frenar la crisis de opiáceos, los cuales matan a miles de personas en todo el país cada año.

Rejesh Khanna es profesor en la Facultad de Medicina. Dijo que las drogas están diseñadas para ser no adictivas y no tóxicas.

Dijo que los compuestos recientemente descubiertos han sido capaces de aliviar el dolor en animales sin mostrar signos de dependencia. Él llama a la observación un hito, pero dijo que todavía es muy temprano en el proceso de desarrollo de medicamentos.

Los compuestos han sido autorizados para la puesta en marcha llamada Regulonix. El objetivo final sería conseguir que el medicamento aprobado por la FDA, en el mercado, y finalmente en manos de los médicos.

"El dolor, por desgracia, no va a desaparecer, así que tenemos que idear formas de armar a los médicos con alternativas. Simplemente no podemos simplemente legislar opioides y decir OK, eso es todo, no todos van a usarlo. Eso no ayuda a nadie ", dijo.

Él espera que las drogas se puedan usar para lograr que los pacientes bajen el uso de los opiáceos. El gobernador Doug Ducey declaró un estado de emergencia durante el verano para abordar la crisis en el estado de Arizona.

El equipo de investigadores espera comenzar las pruebas en humanos dentro de tres a cinco años.

