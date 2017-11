Día de los Veteranos 2017 en el sur de Arizona

Es un día para celebrar a los veteranos, y hemos creado una lista de desfiles, eventos y "regalos" para honrarlos.

DESFILE:

98 ° desfile anual del Día de los Veteranos el 11 de noviembre a las 11 a.m. Centro de Tucson

El American Legion Post 7 organiza el desfile y la ceremonia en el centro de Tucson, comenzando en Granada y Alameda. El tema de este año: "Para los corazones de los veteranos"

Más información: http://www.tucsonveteransdayparade.org/

El 23 ° Desfile anual del Día de los Veteranos de la Ciudad de Sierra Vista se llevará a cabo el sábado 11 de noviembre de 9 a.m. a 11 a.m. La ruta del desfile correrá por Fry Boulevard, comenzando en la calle 7 y terminando en Veterans Memorial Park. Una breve ceremonia seguirá en el parque.

Para obtener más información, llame al (520) 458-7922 o envíe un correo electrónico a Events@SierraVistaAZ.gov

CENA:

Salvation Army ofrecerá la 2° Cena Anual de Veteranos

Salvation Army está mostrando aprecio hacia los hombres y mujeres que han servido y siguen sirviendo en las Fuerzas Armadas con una cena en la Hospitality House en 1002 North Main Avenue, Tucson 85705 el sábado 11 de noviembre a las 5 p.m.

EVENTOS SAVAHCS / TUCSON VA:

El personal y los voluntarios del Sistema de atención médica del sur de Arizona (SAVAHCS) rendirán homenaje a los veteranos hospitalizados en el centro médico de Tucson VA el Día de los Veteranos, el sábado 11 de noviembre, con entretenimiento y otras actividades especiales.

De 9:30 a.m. a 11 a.m., los voluntarios visitarán todas las áreas para pacientes internados con un carrito de café especial y obsequios.

A las 11 a.m., un imitador de Elvis proporcionará entretenimiento a los Veteranos en el Centro de Vida Comunitaria, Edificio 60 del comedor.

El Coro de la Barbería de Tucson cantará para veteranos a las 2 p.m. en el Community Living Center, Edificio 60 Comedor.

El entretenimiento con el piano lo proporcionará Beau Gerard a partir de las 4 p.m. en el Community Living Center, Edificio 60 Comedor.

El personal y los voluntarios de SAVAHCS también participarán en el desfile anual del Día de los Veteranos de Tucson que comenzará a las 11 a. M. En el centro de Tucson.

EVENTOS:

Felicitaciones a los héroes: el saludo anual de Tucson a los veteranos de servicio en las fuerzas armadas tendrá lugar en Jacome Plaza, en el centro de Tucson, el 11 de noviembre desde el mediodía hasta las 6 p.m.

El programa contará con muchos eventos para honrar a nuestros veteranos y personal militar y se coordinará con las actividades anuales del Desfile del Día de los Veteranos y del Segundo Sábado del Tucson. Durante el día, habrá camiones de comida, una feria de recursos para veteranos y muchas bandas locales favoritas para mantener a sus amigos, familiares y vecinos entretenidos.

Más información: https://www.hatsofftoheroes.org/

ENTRADA LIBRE: International Wildlife Museum de 9 a.m. a 6 p.m., sábado, 11 de noviembre en 4800 West Gates Pass Road, Tucson 85745 IWM agradece a todos los valientes soldados, marineros y aviadores su dedicación, servicio y sacrificio por defender las libertades y la forma de vida. Los militares activos y anteriores con identificación militar pueden recibir entrada gratuita al museo el Día de los Veteranos.

Old Tucson honra a los veteranos el sábado 11 de noviembre y el domingo 12 de noviembre en 201 South Kinney Road, Tucson, 85735

Entrada gratuita el sábado SOLAMENTE para todos los veteranos y militares activos; Un desfile militar especial cada día.

Más información: http://oldtucson.com/events/veterans-day-weekend-at-old-tucson-2/

Monumento Nacional Ruinas de Casa Grande a 1100 W Ruins Dr, Coolidge, AZ 85128 y el Servicio de Parques Nacionales: honran a los veteranos militares estadounidenses y miembros actuales de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Con entrada gratuita para todos los visitantes en el Día de los Veteranos el 11 de noviembre y Domingo, 12 de noviembre.

Se recuerda a los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Y sus dependientes que pueden recoger un pase America the Beautiful libre en el Monumento Nacional Ruinas Casa Grande cualquier día entre las 9:00 a.m. y 4:30 p.m. Deben mostrar una tarjeta de identificación militar actual y válida. Este pase permitirá al propietario del pase, y hasta a otros 3 adultos que viajen con ellos, visitar todos los parques nacionales con tarifas de entrada sin cargo. El pase es válido por 12 meses. Los viajeros que no sean miembros activos de EE. UU. Pueden comprar un pase similar por $ 80.

La Asociación de Parques Nacionales del Oeste (WNPA, por sus siglas en inglés) apoya el Monumento Nacional Ruinas Casa Grande a través de la venta de libros y regalos en su tienda en el centro de visitantes. WNPA ofrecerá un 15 por ciento de descuento en todas las ventas en días libres de tarifas. Este descuento se aplica a todos los visitantes del parque, no solo a veteranos y militares activos.

Bearizona Wildlife Park en 1500 E. Route 66 Williams, AZ 86046, invita a todos los militares en servicio activo y retirados a disfrutar de un día libre en el parque como agradecimiento por su servicio. Tendrán que presentar una identificación militar o traer un comprobante de servicio para entrar gratis.

REGALOS:

Viernes y sábado 10-11 de noviembre:

Restaurante de BJ

Viernes, 10 de noviembre:

Denny's: invita a personal activo, inactivo y militar a sus stands para disfrutar de un Build Your Own Grand Slam gratuito como agradecimiento por su servicio y dedicación a la nación.

IHOP: los veteranos y los hombres y mujeres militares activos pueden obtener una pila gratis de panqueques rojos, blancos y azules. (Debe mostrar una identificación militar válida)

Sábado, 11 de noviembre

Applebees - Veterans y Active Duty Military pueden seleccionar una comida gratis de un menú limitado en el Día de los Veteranos. Proporcionar prueba de servicio requerido.

Bagels de Bruegger: los veteranos militares de los EE. UU. Y los miembros militares activos que muestren la identificación y el comprobante de servicio pueden recibir un café gratis de goteo pequeño. No se requiere compra.

Chili's: visite un Chili's participante el sábado 11 de noviembre de 2017 para recibir su comida gratis del Día de los Veteranos si es un veterano o está en servicio militar activo. (Debe mostrar una identificación militar válida)

Cici's Pizza - Buffet gratis cuando muestra una identificación militar válida

Tienda Old Country Store de Cracker Barrel: los veteranos reciben un postre gratuito de pastel doble de chocolate Coca-Cola® para veteranos y una oportunidad para que los invitados realicen compras que respalden Operation Homefront. Día de los Veteranos solamente.

Dunkin 'Donuts - Donut gratuito para veteranos y militares en servicio activo el 11 de noviembre. Mostrar identificación militar. No es necesario comprar, hasta agotar existencias. Límite uno por cliente

Freddy's Frozen Custard & Steakburgers

Está ofreciendo un cupón de comida combo gratis para todos los veteranos y militares en servicio activo. El cupón puede canjearse hasta el 30/11/17.

Hooter's - Comida gratis para veteranos y militares en servicio activo el 11 de noviembre Hooters Veterans Day menu. La oferta de solo comida es válida para todos los miembros militares retirados y en servicio activo con prueba de servicio militar.

Little Caesars Pizza: el sábado 11 de noviembre de 11:00 a 14:00 horas, los veteranos y miembros activos de las fuerzas armadas pueden recibir un almuerzo gratis de $ 5 HOT-N-READY® Lunch Combo.

Macaroni Grill - Las albóndigas y los espaguetis de Ricotta Mom's gratis entran este Día de los Veteranos, el sábado 11 de noviembre a todos los veteranos y militares activos.

Mimi's Cafe: los veteranos de los EE. UU., el personal militar en servicio activo puede seleccionar alimentos de un menú especial el Día de los Veteranos 2017 de forma gratuita. Se requiere compra de bebida. Por favor muestre prueba de servicio militar.

Olive Garden - Olive Garden ofrecerá una comida gratis para el Día de los Veteranos para todos los veteranos militares y militares en servicio activo el sábado, 11 de noviembre de 2017. (Debe mostrar una identificación militar válida)

Entree Free Entraree - Este Día de los Veteranos, todos los veteranos y militares en servicio activo recibirán una comida combo gratis en OTB's. La comida es del menú "Crear tu propio combo", que es un menú "elegir 2" o "elegir 3".

Outback Steakhouse: visite el Outback Steakhouse el 11 de noviembre para obtener una cebolla y bebida Bloomin 'gratis. Esta oferta es para todo el personal militar que tenga identificación militar.

Red Lobster: veteranos militares, de reserva y militares en servicio activo pueden pasar por Red Lobster y obtener un aperitivo o postre gratis el sábado 11 de noviembre (debe mostrar una identificación militar válida)

Texas Roadhouse: el sábado 11 de noviembre, seleccione un menú especial de almuerzo gratis para veteranos, que incluye una bebida y acompañamientos.

Wienerschnitzel - Perro de chile gratis, papas fritas pequeñas y una pequeña Pepsi para todos los veteranos y militares en servicio activo el sábado 11 de noviembre.

Starbucks:

Cualquier Veterano, cónyuge militar y militar en servicio activo que visite Starbucks el 11 de noviembre recibirá un café alto gratis.

Hasta el 15 de noviembre, por cada Tarjeta Starbucks del Día de los Veteranos adquirida, Starbucks donará $ 5 a organizaciones de veteranos que fortalezcan nuestras comunidades a través del servicio: Team Rubicon, Team Red, White & Blue y The Mission Continues.

También hasta el 15 de noviembre, los socios (empleados) de Starbucks pueden donar su beneficio semanal de bolsas de café a las tropas que sirven en el extranjero, basándose en las 60,000 libras de café (¡1,5 millones de tazas!) Enviadas a miembros del servicio el año pasado.

Lunes, 13 de noviembre -

Golden Corral - a partir de las 5 p.m. a las 9 p.m. - ofrece una cena gratuita de agradecimiento para los veteranos militares, jubilados y miembros en servicio activo.

Little Anthony's Diner - 7010 East Broadway Boulevard, 85710

Más información: www.littleanthonysdiner.com

FLYOVERS: El ala 162 lleva a cabo sobrevuelos en eventos patrióticos aprobados por la Fuerza Aérea. Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional Aérea de Arizona se enorgullecen de honrar el servicio y el sacrificio de los veteranos de nuestra nación.

Sobrevuelos ocurrirán en los siguientes eventos:

Miércoles 8 de noviembre:

Asamblea del Día de los Veteranos, Escuela Wilson K-8, Oro Valley, Arizona, 9:15 a.m.

Sábado, 11 de noviembre:

Desfile del Día de los Veteranos, Railroad Park, Willcox, 10:45 a.m.

Sahuarita Pecan Festival y Evento del Día de los Veteranos, Green Valley Pecan Company, Sahuarita, 11 a.m.

Desfile del Día de los Veteranos, Downtown Tucson, Alameda y Granada Ave., 11:15 a.m.

Desfile del Día de los Veteranos, Pasqua Yaqui Veterans Cemetery, 10:50 a.m.

Las escuelas del Tucson Unified organizan eventos para honrar a los veteranos:

Los estudiantes de todo el Distrito Escolar Unificado de Tucson saludarán a hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas para el Día de los Veteranos. Los eventos incluyen levantamiento de banderas, actuaciones y asambleas. Estas son algunas de las conmemoraciones planificadas en las escuelas:

Desayuno del Día de los Veteranos en Gridley Middle School. El Consejo Estudiantil celebrará este evento el jueves a partir de las 7:30 a.m. con la Guardia de Honor Davis-Monthan, que participará en una ceremonia de izamiento de bandera. The Gridley Band tocará el Himno Nacional, y el Consejo Estudiantil tomará un desayuno en la biblioteca para los asistentes y honrará a aquellos en la comunidad de Gridley que sirvieron en nuestro país.

Sabino High School tendrá una asamblea el jueves a partir de la 1:10 p.m. a 2:10 p.m. para culminar su quinta edición anual de "American Hero Week", que honra a los miembros actuales y anteriores de la comunidad Sabino que son o fueron socorristas (bomberos, paramédicos, técnicos de emergencias médicas, oficiales de la ley), miembros de las fuerzas armadas de los EE. UU. y / o veteranos. La asamblea presentará el Himno Nacional, interpretado por la Banda Sabino; reconocimiento de socorristas, miembros de las fuerzas armadas y veteranos; reconocimiento de los héroes caídos y las familias Gold Star y "America the Beautiful", interpretada por el Coro Sabino.

La escuela PK-8 de Pueblo Gardens conmemorará el Día de los Veteranos con su 17ma Ceremonia Anual de Levantamiento de Banderas el jueves a las 8:45 a.m. Los miembros de Bridge Builders (Consejo Estudiantil) recitarán los nombres de los veteranos de las familias de la escuela. El Junior ROTC de Cholla High School participará.

Roberts-Naylor K-8 tendrá un invitado especial en su Asamblea de Veteranos: The Color Guard de Catalina High School. Además, los estudiantes de Roberts-Naylor tocarán el Himno Nacional, y los veteranos de la comunidad serán reconocidos públicamente, junto con los maestros. Se realizará una pequeña recepción inmediatamente después del montaje, y todo el personal y los estudiantes vestirán de rojo, blanco y azul.

Los estudiantes de la Academia de Excelencia Mary Belle McCorkle K-8 escribieron cartas, tarjetas y carteles de agradecimiento a los veteranos. Las notas se entregarán el Día de los Veteranos.

Borman K-8, que se encuentra en la Base de la Fuerza Aérea Davis Monthan, llevará a cabo una ceremonia especial de izamiento de bandera el jueves a las 8:25 a.m. La Guardia de Honor Davis Monthan estará presente, y los veteranos y todos los militares y mujeres de servicio serán honrados y agradeció su dedicación a este país.

La Escuela Primaria Grijalva invita a sus veteranos a un desayuno a las 7:45 a.m. del jueves para agradecerles por su servicio.

El martes 14 de noviembre, la Escuela Secundaria Universitaria organizará su tercera Asamblea Anual de Veteranos a las 7:45 a.m. El coro RUHS y Choraliers interpretarán el Himno Nacional y el Himno de Batalla de la República. La estudiante Sophia Rightmer tocará "America the Beautiful" en el chelo. Los veteranos honrados incluirán:

Maestros de UHS: Dr. John Hosmer, Ejército de EE. UU. Y Amelia Quinn, Marina de los EE. UU.

Ben Coronado, Ejército de EE. UU. El Sr. Coronado es un inmigrante que obtuvo la ciudadanía para asistir a West Point y fue soldado de combate de la Libertad Iraquí.

Tom Scarborough, ex director de Cholla High School El Sr. Scarborough es un veterano del ejército de EE. UU. Y fue un soldado de combate de Vietnam.

Tom Rea, un veterano del ejército de EE. UU. Que obtuvo dos estrellas de bronce y se desempeñó como soldado de combate de las Fuerzas Especiales de Vietnam.

Henry Johnson, Cuerpo de Marines de los EE. UU. El Sr. Johnson era un soldado de combate de Vietnam y fue uno de los últimos en "Caída de Saigón".

John Levi, Cuerpo de Marines de los EE. UU. Él era un soldado de combate en la Guerra de Corea y es un nativo americano de pura sangre.

Ysidro Ruiz- Ejército de los EE. UU. El Sr. Ruiz fue un soldado de combate de la Segunda Guerra Mundial que aterrizó en el Día D en Utah Beach. Le otorgaron un Corazón Púrpura y una Estrella de Bronce.

Chuck Gutekunst, veterano del Cuerpo Aéreo del Ejército de EE. UU. En la Segunda Guerra Mundial y voló dos misiones en el Día D.

Kevin Pollak, un graduado de la Universidad que obtuvo un Corazón Púrpura. El Sr. Pollack compartirá su increíble historia sobre una experiencia cercana a la muerte y 60 cirugías a las que fue sometido por fuego amigo en la Guerra del Golfo.

Servicio regular para el tránsito regional en el Día de los Veteranos

Sun Tran, Sun Express, Sun Shuttle, Sun Van y Sun Link operarán en un horario regular de los sábados para el Día de los Veteranos el sábado 11 de noviembre de 2017.

Las rutas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 19, 21, 22 y 25 de Sun Tran estarán desviadas debido al cierre de calles en el centro de la ciudad para el Desfile Anual del Día de los Veteranos en noviembre 11.

Los desvíos están programados cerca de la ruta del desfile, a partir de las 5 p.m. el viernes, 10 de noviembre hasta aproximadamente las 2 p.m. el sábado, 11 de noviembre.

Los pasajeros que viajan en las rutas Sun Tran afectadas pueden experimentar retrasos y se les anima a planificar en consecuencia. Para obtener una lista detallada de paradas de autobús temporalmente interrumpidas y lugares de abordaje alternos durante el desfile, visite la página Alertas y Desvíos de Sun Tran.

Se recomienda a los pasajeros que llamen al Centro de Servicio al Cliente al (520) 792-9222 para asistencia en la planificación del viaje para Sun Tran, Sun Express, Sun Link y Sun Shuttle. Para personas con discapacidades auditivas y del habla, llame a TDD: 520-628-1565. El Centro de Servicio al Cliente está abierto de lunes a viernes de 6 a.m. a 7 p.m. y los fines de semana de 8 a.m. a 5 p.m.

